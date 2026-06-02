El curioso ritual de Brasil para el Mundial con un fuerte mensaje simbólico en la búsqueda por la sexta corona

Despedida de Brasil Brasil fue protagonista de una llamativa despedida.

El curioso ritual de Brasil antes del Mundial

La particular acción llevada a cabo en la pista contó con la participación directa de dos camiones de bomberos de la terminal aeroportuaria. Los vehículos de emergencia se posicionaron para arrojar chorros de agua a alta presión, logrando formar un tradicional arco de agua justo por encima de la estructura del avión de la selección brasileña antes de su despegue.

Embed Así despiden en Brasil a su selección nacional. pic.twitter.com/L2XYJVmLNw — 1MNoticias (@1M_noticias) June 2, 2026

Este tipo de ritual aéreo cuenta con una gran carga de simbolismo dentro de la aviación. El bautizo de la aeronave es una ceremonia tradicional que suele utilizarse de forma específica para desear una óptima protección, buena suerte y el máximo de los éxitos posibles en aquellos vuelos que son considerados especiales o de gran relevancia.

La acción se repitió también cuando el plantel de Brasil llegó a Estados Unidos y en las redes sociales se preguntaban si se trataba de agua bendita; no obstante, todo parece indicar que se trata de agua no bendecida.

Embed O Avião da seleção brasileira foi benzido na chegada aos Estados Unidos!



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La Selección de Brasil ya está en Estados Unidos

Además de las imágenes donde se puede apreciar cómo recibieron al avión de la Selección de Brasil, la cuenta oficial de La Verdeamarela publicó un video donde muestran como el fenómeno amarillo llega a las calles y a los lugares emblemáticos de Estados Unidos.

Embed TÁ TUDO DOMINADO!



A CIDADE AGORA É NOSSA! #BateNoPeito pic.twitter.com/VarhEMNtf4 — brasil (@CBF_Futebol) June 2, 2026

Es así que en el audiovisual se puede ver cómo los pájaros amarillos toman el lugar de las palomas características bajo el mensaje "Tá tudo dominado" ("está todo dominado") acompañado por las cinco estrellas.

Selección de Brasil La Selección de Brasil ya está en Estados Unidos.

La Selección de Brasil viene de golear por 6 a 2 a Paraná en el Estadio Maracaná en lo que representó el penúltimo amistoso antes del Mundial; el próximo sábado 6 de junio enfrentará a Egipto en Cleveland. Después ya comenzará a ajustar los últimos detalles para su debut frente a Marruecos.