Lionel Messi inició en Kansas la puesta a punto para el Mundial 2026, el sexto que jugará con la Selección argentina y el primero al que llega como campeón defensor.
Cómo está Lionel Messi a menos de 15 días de iniciar su sexto Mundial con la Selección argentina
Lionel Messi inició en Kansas la puesta a punto para el Mundial 2026, el sexto que jugará con la Selección argentina y el primero al que llega como campeón defensor.
Próximo a cumplir 39 años, el capitán del conjunto nacional hizo un entrenamiento liviano, aparte de sus compañeros y enfocado en llegar bien al debut del próximo martes 16 de junio ante Argelia.
Messi sufrió una sobrecarga muscular en el último partido del Inter Miami, el domingo 24 de mayo, y poco más de una semana después continúa con sus trabajos de rehabilitación para estar al 100% cuando comience la que ahora si todos piensan que será su última gran competencia con la camiseta albiceleste.
En estos primeros días en Kansas el objetivo del rosarino es superar por completo las molestias en el isquiotibial izquierdo generadas por una "fatiga muscular" y su participación en las prácticas será progresiva a medida que se acerque el debut.
La presencia de Messi en los amistosos previos al Mundial 2026
Es un hecho que Lionel Messi no va a jugar este sábado 6 de junio ante Honduras, en Texas, el primero de los amistosos preparatorios que tiene agendados la Selección argentina antes del debut.
El objetivo del cuerpo técnico y del propio Messi es que llegue a estar plenamente recuperado para la semana previa al partido con Argelia y aunque dependerá de su evolución no descartan que pueda tener minutos en el amistoso ante Islandia, en Alabama, el martes 9 de junio.