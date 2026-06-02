Alex Arce, Leandro Paredes y todos los jugadores del fútbol argentino que estarán en el Mundial 2026

Además, se encuentran Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, quienes representarán a Colombia, el juvenil Kendry Páez estará con el equipo de Ecuador, Matías Viña con Uruguay y el mediocampista Matías Galarza Fonda, quien retornó al club tras finalizar su préstamo en la Major League Soccer (MLS), jugará para Paraguay.

En el segundo escalón de aportes para el Mundial, figuran Independiente y Huracán: por el lado del equipo de Avellaneda, el defensor Santiago Arias integrará la nómina de Colombia y el delantero Gabriel Ávalos formará parte de Paraguay, mientras que el arquero Hernán Galíndez y del delantero Jordy Caicedo son los citados del conjunto de Parque Patricios para representar a Ecuador.

Muslera Fernando Muslera, de Estudiantes al Mundial 2026.

En tanto, Boca tendrá a Paredes en el conjunto argentino dirigido por Lionel Scaloni, mientras que para Colombia jugarán el arquero de Vélez Álvaro Montero y el futbolista de Rosario Central Jaminton Campaz y en Uruguay estará Fernando Muslera, guardavallas de Estudiantes de La Plata.

Además, otros tres futbolistas que juegan en equipo de Argentina representarán a Paraguay y se trata de Orlando Gill (San Lorenzo), José Canale (Lanús), Alejandro Maidana (Talleres de Córdoba) y Arce (Independiente Rivadavia).

La FIFA le pagará a los clubes que den jugadores

La FIFA dispuso que cada entidad que tenga jugadores en la Copa del Mundo reciba una compensación de 11.000 dólares diarios hasta que dure su estadía en el certamen.

En este contexto, River se consolidó como el club que mayor cantidad de futbolistas cederá del plano local, ya que son siete lo que le reportará un ingreso fijo de 77.000 dólares por día, mientras que Independiente y Huracán, percibirán un canon diario de 22.000 dólares gracias a la convocatoria de dos representantes cada uno.

El mapa de ingresos se completa con Boca que registrará el aporte de 11.000 dólares por la presencia de Paredes y con idéntico beneficio diario de una plaza le siguen Vélez, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Lanús, Talleres de Córdoba e Independiente Rivadavia.