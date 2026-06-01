Confirmado: Alex Arce jugará el Mundial 2026 con la selección de Paraguay

Paraguay oficializó su lista de convocados para el Mundial 2026 y en la nómina definitiva de 26 futbolistas figura Alex Arce, goleador de Independiente Rivadavia.
Arce, de 30 años, hizo 11 goles en 16 partidos jugados en el 2026, es el actual goleador de la Copa Libertadores con 8 conquistas y sus números en Independiente Rivadavia, teniendo en cuenta sus dos períodos en el club, indican nada menos que 43 goles en 65 encuentros.
El goleador de la Lepra acumula 14 partidos internacionales con La Albirroja desde que debutó en 2024 (hizo un gol) y su presencia en el Mundial 2026 le dejará a la Lepra un beneficio de unos 250.000 dólares ya que la FIFA paga 11.000 dólares por día a cada club que tenga un jugador afectado al certamen.
Además del delantero de Independiente Rivadavia la lista de Paraguay incluye a otros jugadores del fútbol argentino: Orlando Gill (San Lorenzo), José Canale (Lanús), Alexandro Maidana (Talleres) y Gabriel Ávalos (Independiente).
Paraguay jugará un amistoso de despedida
El anuncio fue realizado por el entrenador Gustavo Alfaro y Arce, junto al resto del equipo, ya viene trabajando durante los últimos días en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Ypané.
Tras la oficialización de la lista, La Albirroja continuará con sus entrenamientos y afrontará un amistoso frente a Nicaragua el próximo viernes 5 de junio en el estadio Defensores del Chaco, encuentro que servirá como despedida ante la afición antes del viaje a Estados Unidos.
Paraguay integrará el Grupo A del Mundial 2026 junto a Estados Unidos, Turquía y Australia, en busca de avanzar a la siguiente fase del certamen.