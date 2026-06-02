Marcelo Bielsa afronta su tercer Mundial: "Con ilusión, con expectativa y con placer

Bielsa sostuvo que le cuesta creer que no exista entusiasmo mundialista en países tan futboleros como Uruguay o Argentina, y remarcó que él vive la previa con ilusión, expectativa y placer, aunque también con el peso lógico de cargar con la esperanza de la gente.

En ese contexto, el “Loco” recordó una charla con Eduardo Berizzo de su etapa en la Selección argentina y comparó la conducción de un equipo nacional con llevar “una piedra de 1.000 kilos” sobre la espalda por la obligación de representar el deseo colectivo de un pueblo.

Luego, el rosarino profundizó sobre el valor emocional que tiene el fútbol para la gente y dejó la frase más fuerte de la conferencia: “Daría todo lo que gané” por alcanzar una instancia decisiva o ser campeón del mundo con Uruguay.

El entrenador también se refirió al impacto social del fútbol y apuntó que, muchas veces, quienes menos tienen son los que más necesitan de esas alegrías populares que no se compran y que una selección puede ofrecer durante una Copa del Mundo.

Embed Entiende cosas a las que muchos otros, ni siquiera le prestan atención : pic.twitter.com/pVAIDh1e7W — Maximiliano Arcieri (@_Maxi_Arcieri) June 1, 2026

Las 5 frases de Marcelo Bielsa antes del Mundial 2026

"La ilusión que tengo es máxima. Yo creo que si yo fuera espectador, como enamorado del fútbol, como hincha, estaría felicísimo de poder vivir un Mundial."

"Me cuesta creer que un pueblo como el uruguayo, que está tan enamorado de su selección y a su vez que es tan futbolero no vean el Mundial con ilusión, con expectativa y con placer. Yo siento las tres cosas [ilusión, expectativa y placer], pero claro, con el peso de la responsabilidad de asumir lo que significa la ilusión de la gente."

Embed "YO SUEÑO, ASÍ QUE MEJOR NO SE LO CONTESTO"



El Loco Bielsa fue consultado sobre que sería hacer un buen Mundial con la Celeste y su respuesta... ¡ilusionó a todo Uruguay!pic.twitter.com/1B2vPMIkas — SportsCenter (@SC_ESPN) June 2, 2026

"[Sobre dirigir en Argentina] Cuando te subís al colectivo para ir a jugar al Monumental y te ponen una piedra de 1.000 kg en la espalda y esa piedra de 1.000 kg tiene una sola lectura: hacerse cargo de la ilusión de la gente."

"Imagínese el entrenador de un equipo que despierta, que condiciona la felicidad de un pueblo. Los que menos tienen, más necesitan de las felicidades por las que no se paga. Entonces, los que menos tienen dicen: 'que el fútbol me haga feliz'."

"¿Vio que gano una fortuna?, si todo lo que gané en los años que estoy aquí, y lo juro que lo haría, me lo piden a cambio de salir entre los cuatro primeros o salir campeón del mundo, ¿quién no lo paga? Pregúntele a cualquier futbolista y le dice, sí, por esto, lo que sea"."

Bielsa ante su tercer Mundial

Bielsa ya sabe lo que significa dirigir en una cita mundialista: estuvo al frente de la Selección argentina en Corea-Japón 2002, donde quedó eliminado en la fase de grupos pese a una gran Eliminatoria, y luego condujo a Chile en Sudáfrica 2010, certamen en el que alcanzó los octavos de final.

Ahora, con Uruguay, tendrá una nueva oportunidad de competir en el máximo escenario, con un equipo renovado, competitivo y cargado de expectativa, en un grupo exigente que tendrá a España como principal candidato.