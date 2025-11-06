La playa de Brasil que lo tiene todo: aguas cristalinas, acantilados de colores y piscinas naturales

Barra de Santo Antônio Si quieres unas vacaciones de ensueño, debes visitar este destino. Imagen: Pexels.

Dónde queda

Barra de Santo Antônio es un municipio de Brasil, ubicado en la costa del estado de Alagoas. Queda al noreste de la capital, Maceió, a unos 50 minutos en auto. Quienes viajan desde Mendoza pueden sacar un vuelo directo hacia Río de Janeiro o São Paulo, o a otra ciudad grande con conexión al Aeroporto Zumbi dos Palmares, en Maceió.

Una vez allí, necesitarás traslado terrestre hasta Barra de Santo Antônio, aproximadamente unos 30-40 minutos en auto, dependiendo del tráfico. Puedes alquilar un auto, pedir un uber o contratar un servicio privado de traslado.

Brasil: atracciones de la playa

Según el sitio web turístico Bahía.ws, la ciudad está atravesada por el río Santo Antônio. A la orilla derecha están los centros administrativos y los servicios, mientras que las atracciones turísticas se concentran en la orilla izquierda, maravillas naturales, como la isla de Croa, y edificios históricos como la iglesia de Nossa Senhora da Conceição.

puente en Barra de Santo Antônio

Barra de Santo Antônio es un pueblo pesquero con playas de aguas verdeazules, cocoteros, arena blanca y acantilados llenos de naturaleza. La playa más conocida de la ciudad es Carro Quebrado, rodeada de acantilados con arenas multicolores. Para llegar hasta aquí hay que cruzar el río Santo Antônio hasta la isla de Croa; desde allí son unos seis kilómetros por un camino de tierra sin señalizar bordeado de cocoteros.

Otro lugar que pueden visitar los turistas es la playa de Tabuba, que desemboca en el río Sapucaí, a cuatro kilómetros de Barra de Santo Antônio. Esta playa tiene piscinas naturales de aguas muy claras y suaves arenas blancas que invitan a tomar sol. En temporada alta suelen organizar excursiones en balsa.

Playa de Maré Mansa es otro sitio encantador, conocido por su vegetación virgen, un lugar tranquilo y agradable, ideal para quienes buscan paz y tranquilidad. Está situada junto al pueblo y tiene un ambiente rústico.