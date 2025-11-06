Tormentas severas y vientos de 100 km/h: el ciclón brasileño que azotará Argentina

Cuando un ciclón tropical alcanza el grado de tormenta tropical, es nombrado para facilitar la comunicación entre meteorólogos y el público en general con respecto a pronósticos, avisos y alertas.

Ciclón en Argentina

Según lo compartido por MetSul, el pronóstico de Brasil, una zona de baja presión se desplazará desde el noreste de Argentina hacia Rio Grande do Sul el viernes, y se espera que se intensifique sobre el estado a lo largo del día, experimentando ciclogénesis, el término técnico para la formación de un ciclón.

Para finales del viernes y principios del sábado, el centro del ciclón debería estar situado muy cerca de la costa en las zonas costeras del norte de Rio Grande do Sul y la costa sur de Santa Catarina, lo que provocará vientos fuertes a intensos con ráfagas cercanas e incluso superiores a los 100 km/h en algunos lugares.

mapa_alertas - 2025-11-06T092209.444 Muchas provincias se encuentran en alerta por tormenta.

Los efectos del ciclón se sentirán en varias provincias de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de tormentas en Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero.

El área será afectada por tormentas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en muy cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada.