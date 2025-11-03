Inicio Sociedad Mendoza
El tiempo

Dos días seguidos de tormentas en Mendoza: alerta por lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h

Estas son las zonas que se encuentran en alerta por fuertes tormentas durante dos días seguidos en Mendoza

Luciana Biondo Torres
Evitá salir durante un alerta en Mendoza.

A lo largo de esta semana se espera que lleguen fuertes tormentas a distintas provincias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de tormentas durante dos días seguidos en Mendoza. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por fuertes tormentas en la provincia de Mendoza.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ráfagas de hasta 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y granizo ocasional. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

mapa_alertas - 2025-11-03T094328.152
Estos son los departamentos afectados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias

Tormenta.jpg
Toma las medidas necesasarias para cuidarte.

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

