El pronóstico del tiempo en Mendoza confirmó fuertes tormentas y caída de granizo

Viernes 7 de noviembre

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Lluvias hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 8°C

Granizo en el Valle de Uco.jpg El pronóstico del tiempo para este jueves lanzó una advertencia por la posible caída de granizo. La recomendación: proteger a los vehículos de la piedra.

Sábado 8 de noviembre

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable hacia la noche.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C

Domingo 9 de noviembre

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas hacia la noche.

Máxima: 26°C | Mínima: 10°C