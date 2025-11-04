No es el Estadio Malvinas Argentinas: una firma brasilera tomó el control de un predio mundialista

Fueron los únicos que se presentaron en la licitación con un plan de modernización integral que tiene como horizonte que la Selección argentina comience a disputar partidos en Mar del Plata.

Algunas de las reformas tecnológicas necesarias son la instalación de una nueva iluminación que solicita Conmebol para llevar a cabo ese tipo de partidos, además de la reparación de la tribuna techada que se encuentra inactiva desde 2022. También contemplan la construcción de nuevos baños, cabinas de transmisión modernas y una zona gastronómica que contará con retail y gaming.

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueryrredón, se mostró muy entusiasmado por el acuerdo de cesión firmado: "Esto representa mucho más que un estadio y un polideportivo. Se trata de entender que el Estado no puede continuar destinando fondos públicos para el mantenimiento de estas instalaciones, dado que no generan valor agregado para la ciudad".

"Por eso celebramos que un grupo del calibre de Revee haya decidido presentar una propuesta millonaria, con el objetivo de transformar una zona y posicionar a Mar del Plata como un nuevo polo de eventos deportivos y culturales de alta relevancia", concluyó.

El Estadio José María Minella y el Mundial 78

Según relata el libro El mundialista, de Juan Carlos Morales (2004), las obras comenzaron en octubre de 1975 y su capacidad alcanzó las 35.180 localidades distribuidas entre las plateas norte y sur, de escalones de cemento; y otro sector de plateas cubiertas y descubiertas, con butacas numeradas y un palco.

Recibió el nombre de José María Minella en homenaje al futbolista y director técnico nacido en Mar del Plata. En su inauguración - en mayo de 1978 - se enfrentó un seleccionado de la ciudad costera y un combinado de Tandil.

A pesar de que la Argentina estaba inmersa en una dictadura militar, el diario marplatense La Capital se refirió al evento como "un día de fiesta en la ciudad", "el día soñado", mientras que describió al estadio como "magnífico" explicando que se trataba de "otro desafío cumplido".

El pasto del campo de juego presentó grandes problemas durante el Mundial ya que, según informó la revista Somos, los panes de pasto se había despegado en todos los primeros partidos de la primera ronda. El coronel Raúl Berisso, jefe del estadio, declaró que fue por culpa de la humedad: "Nunca desde 1904 hubo tanta humedad en Mar del Plata".

Durante la cita máxima del fútbol mundial que se realizó en 1978 se disputaron en el José María Minella seis partidos: tres correspondieron al Grupo 1 integrado por Italia, Francia, Hungría y Argentina, aunque el combinado nacional no disputó ningún partido en el estadio; y tres del Grupo 3 integrado por Austria, Brasil, España y Suecia.