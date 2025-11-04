Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Cuándo corre Colapinto en el GP de Brasil 2025 de Fórmula 1: los horarios

Franco Colapinto afrontará este fin de semana el GP de Brasil de Fórmula 1. Todos los detalles

Por UNO
Franco Colapinto afrontará el GP de Brasil de Fórmula 1.

Franco Colapinto afrontará una nueva aventura automovilística, ya que este fin de semana correrá en el GP de Brasil de Fórmula 1, que se desarrollará en el Autódromo José Carlos Pace también conocido como Interlagos.

Colapinto, que viene de salir en el puesto 16 en el GP de México, le hará frente a la carrera que corresponde a la vigésima fecha del campeonato 2025 de Fórmula 1 y que tiene como líder al británico Lando Norris (McLaren).

colapinto
Colapinto busca mejorar su performance en la Fórmula 1.

El GP de Brasil tendrá mucha acción, ya que habrá una carrera sprint que incluso podría ser clave en la lucha por el título, donde el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) buscan desbancar a Norris, quien viene de arrasar en México.

La actividad de la competencia brasileña comenzará este viernes con la única sesión de prácticas libres que será entre las 11.30 y las 12.30, mientras que la clasificación para la carrera sprint comenzará a las 15.30.

Colapinto correr&iacute;a en el 2026 con Alpine.

Colapinto correría en el 2026 con Alpine.

Mientras que la carrera sprint será el sábado a las 11 de la mañana, donde los pilotos batallarán durante 100 kilómetros (un tercio con respecto a una carrera común) para obtener los ocho puntos que se otorgan al ganador. La clasificación para la carrera será solo unas horas después, a partir de las 15.

Por último, la carrera principal del GP de Brasil está programada para este domingo a partir de las 14.

Cuándo corre Colapinto: los horarios del GP de Brasil

Viernes 7/11:

  • Práctica libre a las 11.30
  • Clasificación sprint a las 15.30

Sábado 8/11:

  • Sprint a las 11
  • Clasificación carrera a las 15

Domingo 9/11:

  • Carrera a las 14

El GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1 se podrá ver en Argentina en vivo por streaming a través de ESPN, Disney Plus y la plataforma oficial F1 TV Pro. Mientras que por cable convencional se verá en Fox Sports.

