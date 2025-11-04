Cuándo corre Colapinto en el GP de Brasil 2025 de Fórmula 1: los horarios

Franco Colapinto afrontará una nueva aventura automovilística, ya que este fin de semana correrá en el GP de Brasil de Fórmula 1, que se desarrollará en el Autódromo José Carlos Pace también conocido como Interlagos.
Franco Colapinto afrontará este fin de semana el GP de Brasil de Fórmula 1. Todos los detalles
Franco Colapinto afrontará una nueva aventura automovilística, ya que este fin de semana correrá en el GP de Brasil de Fórmula 1, que se desarrollará en el Autódromo José Carlos Pace también conocido como Interlagos.
Colapinto, que viene de salir en el puesto 16 en el GP de México, le hará frente a la carrera que corresponde a la vigésima fecha del campeonato 2025 de Fórmula 1 y que tiene como líder al británico Lando Norris (McLaren).
El GP de Brasil tendrá mucha acción, ya que habrá una carrera sprint que incluso podría ser clave en la lucha por el título, donde el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) buscan desbancar a Norris, quien viene de arrasar en México.
La actividad de la competencia brasileña comenzará este viernes con la única sesión de prácticas libres que será entre las 11.30 y las 12.30, mientras que la clasificación para la carrera sprint comenzará a las 15.30.
Mientras que la carrera sprint será el sábado a las 11 de la mañana, donde los pilotos batallarán durante 100 kilómetros (un tercio con respecto a una carrera común) para obtener los ocho puntos que se otorgan al ganador. La clasificación para la carrera será solo unas horas después, a partir de las 15.
Por último, la carrera principal del GP de Brasil está programada para este domingo a partir de las 14.
Viernes 7/11:
Sábado 8/11:
Domingo 9/11:
El GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1 se podrá ver en Argentina en vivo por streaming a través de ESPN, Disney Plus y la plataforma oficial F1 TV Pro. Mientras que por cable convencional se verá en Fox Sports.