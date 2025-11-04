Cuándo corre Colapinto en el GP de Brasil 2025 de Fórmula 1: los horarios

La actividad de la competencia brasileña comenzará este viernes con la única sesión de prácticas libres que será entre las 11.30 y las 12.30, mientras que la clasificación para la carrera sprint comenzará a las 15.30.

formula 1-alpine-franco colapinto (1) Colapinto correría en el 2026 con Alpine.

Mientras que la carrera sprint será el sábado a las 11 de la mañana, donde los pilotos batallarán durante 100 kilómetros (un tercio con respecto a una carrera común) para obtener los ocho puntos que se otorgan al ganador. La clasificación para la carrera será solo unas horas después, a partir de las 15.

Por último, la carrera principal del GP de Brasil está programada para este domingo a partir de las 14.

Cuándo corre Colapinto: los horarios del GP de Brasil

Viernes 7/11:

Práctica libre a las 11.30

Clasificación sprint a las 15.30

Sábado 8/11:

Sprint a las 11

Clasificación carrera a las 15

Domingo 9/11:

Carrera a las 14

El GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1 se podrá ver en Argentina en vivo por streaming a través de ESPN, Disney Plus y la plataforma oficial F1 TV Pro. Mientras que por cable convencional se verá en Fox Sports.