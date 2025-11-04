La serie de Netflix que la rompe con 10 capítulos y es un drama romántico que te encantará

Se trata de una película dramática y romántica de 2020, de origen estadounidense, que tiene un gran reparto y un papel protagónico descomunal de la actriz británica Kaya Scodelario.

La historia de Netflix sigue a una patinadora que persigue su sueño olímpico y que debe luchar con obstáculos que van más allá de los que presenta la pista de hielo, como las secuelas de una gran caída y la obsesión de su familia por este exigente deporte.