Todo espectador de Netflix debería aprovechar la preciosa historia de superación que regala la plataforma, en una de las producciones más sobresalientes de los últimos tiempos. Para vibrar junto a la pantalla, nada mejor que elegir la serie Spinning out, una propuesta que de dejará muy satisfecho.
La serie de Netflix que la rompe con 10 capítulos y es un drama romántico que te encantará
Aclamada por la crítica, la serie de Netflix ya se convirtió en una de las favoritas del público, que la elogió entre todas las series y películas
Se trata de una película dramática y romántica de 2020, de origen estadounidense, que tiene un gran reparto y un papel protagónico descomunal de la actriz británica Kaya Scodelario.
La historia de Netflix sigue a una patinadora que persigue su sueño olímpico y que debe luchar con obstáculos que van más allá de los que presenta la pista de hielo, como las secuelas de una gran caída y la obsesión de su familia por este exigente deporte.
Con un total de 10 capítulos, que van entre los 44 y 56 minutos de duración aproximadamente cada uno, la entrega que brilla entre todas las series y películas del catálogo, se estrenó en la plataforma en enero del 2020, siendo la primera serie original de Netflix ese año.
Netflix: de qué trata la serie Spinning out
La trama de la serie de Netflix sigue a la prometedora deportista de patinaje artístico Kat Baker (Kaya Scodelario), que persigue su sueño de estar en unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, una aparatosa caída pone en duda su gran anhelo. Pero cuando logra reponerse junto a un rebelde patinador, su pareja en la pista, aparecen un sinfín de trabas, físicas y emocionales. Pero Kat lo intentará, aún con el riesgo de perderlo todo.
Reparto de Spinning out, serie de Netflix
- Kaya Scodelario (Kat Baker)
- Willow Shields (Serena Baker)
- Evan Roderick (Justin Davis)
- David James Elliott (James Davis)
- Sarah Wright Olsen (Mandy Davis)
- Svetlana Efremova (Dasha Fedorova)
- Amanda Zhou (Jenn Yu)
- Mitchell Edwards (Marcos Holmes)
Trailer de Spinning out, serie de Netflix
Dónde ver la serie Spinning out, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Spinning out se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Spinning out se puede ver en Netflix.
- España: la serie Spinning out se puede ver en Netflix.