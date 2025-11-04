Inicio Series y películas Netflix
Liam Neeson detona Netflix con una película de alto voltaje y de éxito mundial

El actor británico la rompe en esta película de Netflix, aclamada entre todas las series y películas de la plataforma

Miguel Guayama
Miguel Guayama
El actor Liam Neeson interpreta al agente ﻿Bill Marks en la película de Netflix.

En una nueva actuación colosal del actor británico Liam Neeson, la plataforma de Netflix ha logrado sacarles las mejores apreciaciones a los espectadores de todo el mundo, con una atrapante película de acción, que brilla entre todas las series y películas del catálogo.

En esta oportunidad, Liam Neeson lleva al extremo el suspenso en la película Non-Stop: Sin escalas, una producción de 2014 de origen estadounidense de acción que te dejará helado y no te dejará mover de la pantalla.

Con un notable desempeño del director español Jaume Collet-Serra, los usuarios de Netflix podrán gozar con la historia de un agente neoyorquino, que aborda un avión transatlántico y tiene que apelar a su olfato e instinto, para poder atrapar a un delincuente que se encuentra a bordo.

Non-Stop: Sin escalas se estrenó en la plataforma de Netflix en septiembre de 2023, con una duración de 1 hora y 46 minutos.

Liam Neeson es un &eacute;xito mundial en esta pel&iacute;cula de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Non-Stop: Sin escalas

La película de Netflix sigue en la trama a Bill Marks (Liam Neeson), un agente federal aéreo que se toma un avión desde Nueva York hasta Londres, cuando repente recibe un mensaje inesperado en su celular. En pleno vuelo sobre el océano, Bill le piden de manera amenazante que transfiera 150 millones de dólares a una cuenta bancaria. De lo contrario, un pasajero morirá cada 20 minutos. El agresor está en el avión y el ex agente de la policía de Nueva York tendrá que frenar su coartada.

La adrenalina y tensi&oacute;n est&aacute; presente en todo momento en esta aclamada pel&iacute;cula de Netflix.

Reparto de Non-Stop: Sin escalas, película de Netflix

  • Liam Neeson “William “Bill” Marks)
  • Julianne Moore (Jen Summers)
  • Michelle Dockery (Nancy Hofman)
  • Nate Parker (Zack White)
  • Linus Roache (capitán David McMillan)
  • Scoot McNairy (Tom Bowen)
  • Corey Stoll (Austin Reilly)

Tráiler de Non-Stop: Sin escalas, película de Netflix

Dónde ver la película Non-Stop: Sin escalas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Non-Stop: Sin escalas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Non-Stop se puede ver en Netflix.
  • España: la película Non-Stop: Sin escalas no está disponible en Netflix.

