Liam Neeson detona Netflix con una película de alto voltaje y de éxito mundial

En esta oportunidad, Liam Neeson lleva al extremo el suspenso en la película Non-Stop: Sin escalas, una producción de 2014 de origen estadounidense de acción que te dejará helado y no te dejará mover de la pantalla.

Con un notable desempeño del director español Jaume Collet-Serra, los usuarios de Netflix podrán gozar con la historia de un agente neoyorquino, que aborda un avión transatlántico y tiene que apelar a su olfato e instinto, para poder atrapar a un delincuente que se encuentra a bordo.