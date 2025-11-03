La oscura serie de época llena de suspenso que es la más vista del momento

Disney Plus: de qué trata la serie Un asesino entre nosotros

Norte de Suecia, 1852, un pastor y su familia llegan a Kengis, un pueblecito que ha sucumbido a la inmoralidad. El pastor quiere mejorar la comunidad, pero algunos vecinos se oponen al cambio.

Un asesino entre nosotros nos situamos en la Suecia de 1852, más concretamente al norte de este país, con un pastor y su hijo adoptivo que deben adentrarse en el terreno de los investigadores.

asesino1 Misterio y oscuridad. Así es la trama de la serie más vista en Disney Plus Un asesino entre nosotros.

Más concretamente, este mencionado pastor quiere mejorar a su comunidad de cualquier manera posible, pero justo se producen una serie de asesinatos en la misma, lo que la lleva a tener que buscar quién o quienes son los culpables.

Cuando tienen lugar una serie de asesinatos, el pastor y su hijo adoptivo Sami, Jussi, investigan, pero aquellos que controlan el pueblo les ponen trabas.

La tensión aumenta, se ponen a prueba lealtades y el pastor se ve obligado a proteger a su familia mientras busca a un asesino que no piensa parar.

Disney Plus: reparto de la serie Un asesino entre nosotros

Jonas Karlsson

Pernilla August

Magnus Krepper

Gustaf Skarsgard

Tráiler de la serie Un asesino entre nosotros