La oscura serie de época llena de suspenso que es la más vista del momento

Disney Plus siempre está expandiendo su catálogo de series y películas, en este sentido acaba de sumar a la oscura serie sueca de época, se trata de Un asesino entre nosotros.
Un asesino entre nosotros se nota perfectamente cuál es su gran inspiración, y es que desde los artes promocionales hasta todas las imágenes nos deja claro que, pese a situarse en la Suecia de 1850, su gran inspiración es claramente Sherlock Holmes, un personaje que se sitúa en la Inglaterra de finales del siglo XIX.
Precisamente por eso resulta tan interesante esta serie, la cual ya se ha estrenado al completo en Disney Plus, por lo que ha conseguido interesar a bastantes usuarios desde un primer momento, aunque quizá haya conseguido amasar tantos espectadores gracias a que ha recibido numerosas críticas positivas.
Disney Plus: de qué trata la serie Un asesino entre nosotros
Norte de Suecia, 1852, un pastor y su familia llegan a Kengis, un pueblecito que ha sucumbido a la inmoralidad. El pastor quiere mejorar la comunidad, pero algunos vecinos se oponen al cambio.
Un asesino entre nosotros nos situamos en la Suecia de 1852, más concretamente al norte de este país, con un pastor y su hijo adoptivo que deben adentrarse en el terreno de los investigadores.
Más concretamente, este mencionado pastor quiere mejorar a su comunidad de cualquier manera posible, pero justo se producen una serie de asesinatos en la misma, lo que la lleva a tener que buscar quién o quienes son los culpables.
Cuando tienen lugar una serie de asesinatos, el pastor y su hijo adoptivo Sami, Jussi, investigan, pero aquellos que controlan el pueblo les ponen trabas.
La tensión aumenta, se ponen a prueba lealtades y el pastor se ve obligado a proteger a su familia mientras busca a un asesino que no piensa parar.
Disney Plus: reparto de la serie Un asesino entre nosotros
- Jonas Karlsson
- Pernilla August
- Magnus Krepper
- Gustaf Skarsgard