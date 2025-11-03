Inicio Series y películas Juan Gabriel
Además del documental de Juan Gabriel, no puedes perderte estas producciones de María José Cuevas

Si te gustó el documental sobre Juan Gabriel, te dejamos otras producciones que no querrás perderte de su directora

María José Cuevas, la directora de la serie documental sobre Juan Gabriel en Netflix

La serie documental del cantante mexicano Juan Gabriel ha revolucionado Netflix. Esta producción cuenta con la dirección de María José Cuevas una de las realizadoras más destacadas de México.

A continuación te recomendamos otras producciones de Cuevas que valen la pena ser vistas al menos una vez en la vida.

¿Qué producciones de María José Cuevas hay que ver sí o sí?

La dama del silencio: El caso Mataviejitas

Esta producción también se encuentra en Netflix y es el documental sobre una asesina en serie que, en la década de los años 2000, recibió toda la atención, de las autoridades y el público, en la Ciudad de México.

La producción de este documental sobre Juan Barraza Samperio tuvo acceso a los archivos judiciales relacionados con el caso, lo cual permitió que se realizara una investigación sobre el mismo por año y medio

Bellas de Noche

Este documental también está disponible en Netlflix y está protagonizado por Olga Breeskin, Lyn May, Rossy Mendoza, Wanda Seux y Princesa Yamal. El documental muestra una mirada de la gloria, el ocaso y el resurgimiento de cinco de las principales vedettes que triunfaron en México en las décadas de 70 y 80.

María José Cuevas también citó para este documental a las vedettes Thelma Tixou, Sasha Montenegro y la Princesa Lea, pero se negaron por motivos diversos.

¿De qué trata el documental sobre Juan Gabriel?

El documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" busca ser un homenaje al icónico cantante mexicano que falleció en 2016. Esta producción exhibe archivos únicos y narrativas personales del cantante nunca antes vistos.

María José Cuevas pudo acceder a una bodega, la cual contaba con cientos de cintas de video que pertenecieron al artista y que estuvieron guardadas por casi 40 años.

"Yo pasé dos años encerrada en mi estudio haciendo una radiografía del personaje, observando cada detalle y cada gesto; revisando conversaciones, escuchando entrevistas y canciones una y otra vez, tomando notas, intentando hilar lo que parecía un rompecabezas infinito", reveló Cuevas.

