Además del documental de Juan Gabriel, no puedes perderte estas producciones de María José Cuevas

Esta producción también se encuentra en Netflix y es el documental sobre una asesina en serie que, en la década de los años 2000, recibió toda la atención, de las autoridades y el público, en la Ciudad de México.

La producción de este documental sobre Juan Barraza Samperio tuvo acceso a los archivos judiciales relacionados con el caso, lo cual permitió que se realizara una investigación sobre el mismo por año y medio

Bellas de Noche

Este documental también está disponible en Netlflix y está protagonizado por Olga Breeskin, Lyn May, Rossy Mendoza, Wanda Seux y Princesa Yamal. El documental muestra una mirada de la gloria, el ocaso y el resurgimiento de cinco de las principales vedettes que triunfaron en México en las décadas de 70 y 80.

María José Cuevas también citó para este documental a las vedettes Thelma Tixou, Sasha Montenegro y la Princesa Lea, pero se negaron por motivos diversos.

¿De qué trata el documental sobre Juan Gabriel?

El documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" busca ser un homenaje al icónico cantante mexicano que falleció en 2016. Esta producción exhibe archivos únicos y narrativas personales del cantante nunca antes vistos.

María José Cuevas pudo acceder a una bodega, la cual contaba con cientos de cintas de video que pertenecieron al artista y que estuvieron guardadas por casi 40 años.

"Yo pasé dos años encerrada en mi estudio haciendo una radiografía del personaje, observando cada detalle y cada gesto; revisando conversaciones, escuchando entrevistas y canciones una y otra vez, tomando notas, intentando hilar lo que parecía un rompecabezas infinito", reveló Cuevas.