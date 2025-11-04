Netflix: el drama seductor que mezcla misterio, tensión y una atracción peligrosa

Netflix-Los-enviados-2.jpg La serie Los enviados es un drama mexicano dirigido por Juan José Campanella que está en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Los enviados

La serie Los enviados centra su trama en dos sacerdotes del Vaticano que, tras viajar a México para verificar supuestos milagros de un clérigo, llegan a una misteriora comunidad que esconde secretos inquietantes.

Dos curas de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, Simón Antequeta (Miguel Ángel Silvestre) y Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez) llegan a México como enviados para poder verificar una supuesta curación milagrosa de otro sacerdote que ha desaparecido misteriosamente.

Netflix-Los-enviados-3.jpg Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez son los protagonistas de esta serie de Netflix.

Al llegar allí, descubren una comunidad psiquiátrica en las afueras de la ciudad y que parece esconder más de un secreto respecto a la desaparición y los milagros que ocurren allí. Los curas temen por sus vidas, mientras su fe es llevada al extremo al descubrir un misterio enterrado durante décadas que involucra a todos los habitantes del pueblo.

Netflix: tráiler de la serie Los enviados

Reparto de la serie de Netflix Los enviados

Miguel Ángel Silvestre (Simón Antequera)

Luis Gerardo Méndez (Pedro Salinas)

Marta Etura (Pilar)

Susi Sánchez (Franca)

Cristina Marcos (Anabel)

Irene Azuela (Adriana Cortés)

Marta Castellví

Miguel Rodarte

Assira Abbate

Charo Zapardiel

Dónde ver la serie Los enviados, según la zona geográfica