Netflix es la plataforma de series y películas más reconocida a nivel mundial. Dentro de su catálogo, cuenta con producciones mexicanas aclamadas por la crítica y con los elencos más espectaculares de la escena cinematográfica actual.
Netflix: el drama seductor que mezcla misterio, tensión y una atracción peligrosa
Miguel Ángel Silvestre es el protagonista de un drama mexicano que arrasa entre las series y películas de Netflix
Una de ellas es la serie Los enviados, creada por Juan José Campanella en 2021. Se trata de un drama mexicano protagonizado por el español Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez que está en Netflix desde octubre de 2024.
Los enviados cuenta con 2 temporadas de 8 capítulos cada una y tiene una trama inquietante aclamada por la crítica especializada. La serie fe nominada en los IX Premios del Cine Iberoamericano en la categoría a "Mejor creador en miniserie o teleserie" (Juan José Campanella).
Netflix: de qué trata la serie Los enviados
La serie Los enviados centra su trama en dos sacerdotes del Vaticano que, tras viajar a México para verificar supuestos milagros de un clérigo, llegan a una misteriora comunidad que esconde secretos inquietantes.
Dos curas de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, Simón Antequeta (Miguel Ángel Silvestre) y Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez) llegan a México como enviados para poder verificar una supuesta curación milagrosa de otro sacerdote que ha desaparecido misteriosamente.
Al llegar allí, descubren una comunidad psiquiátrica en las afueras de la ciudad y que parece esconder más de un secreto respecto a la desaparición y los milagros que ocurren allí. Los curas temen por sus vidas, mientras su fe es llevada al extremo al descubrir un misterio enterrado durante décadas que involucra a todos los habitantes del pueblo.
Netflix: tráiler de la serie Los enviados
Reparto de la serie de Netflix Los enviados
- Miguel Ángel Silvestre (Simón Antequera)
- Luis Gerardo Méndez (Pedro Salinas)
- Marta Etura (Pilar)
- Susi Sánchez (Franca)
- Cristina Marcos (Anabel)
- Irene Azuela (Adriana Cortés)
- Marta Castellví
- Miguel Rodarte
- Assira Abbate
- Charo Zapardiel
Dónde ver la serie Los enviados, según la zona geográfica
- Argentina: la serie Los enviados se puede ver en Netflix y Movistar TV (temporada 1).
- España: la serie Los enviados se puede ver en Movistar Plus y Sky ShowTime.
- Estados Unidos: la serie Los enviados se puede comprar en Apple TV.