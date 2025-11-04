El domingo 9 de noviembre el fútbol argentino se paralizará para darle lugar a una nueva edición del Superclásico, evento deportivo que es seguido por miles de fanáticos de diferentes nacionalidades en todo el mundo. AunqueBoca Juniors y River Plate están viviendo diferente realidades deportivas y anímicas, Rodolfo D'Onofrio se la juega por el triunfo Millonario.
El ex presidente de River, que tuvo dos mandatos consecutivos desde 2013 - 2017 y 2017 - 2021, se convirtió en el presidente más ganador de la Banda sumando - entre otros títulos - dos Copa Libertadores y es por eso que ahora salió a defender a una institución que viene golpeada.
Rodolfo D'Onofrio le puso pimienta al Superclásico: "¿Miedo a Boca?"
El River de Marcelo Gallardo está viviendo un momento complicado ya que perdió todo lo que jugó en el año: Torneo Apertura, Mundial de Clubes, Copa Libertadores y Copa Argentina, además de arrastrar cinco partidos perdidos en el Torneo Clausura.
Y aunque el panorama es complicado, todavía tiene la cancha de conseguir dos objetivos: el torneo local y la clasificación directa al certamen internacional más importante del continente.
Es por eso que Rodolfo D’Onofrio habló con TyC Sports y volvió a dar la cara por los colores que más ama y comenzó recordando la herida más profunda que tienen los Xeneizes: "¿Después de Madrid creés que le podemos tener miedo a Boca?".
Y luego continuó realizando un análisis de la situación actual del Millo: "El momento no es bueno, está clarísimo. No hay ningún hincha feliz con lo que está pasando. Tener un récord de partidos perdidos no le gusta a nadie. A Marcelo (Gallardo), que no lo he visto, a los jugadores, a nosotros, a nadie".
"Ojalá que los jugadores estén inspirados. En estos momentos, hay que estar unidos, muy unidos. Estos son partidos aparte. Me jugué Madrid como presidente de River y después de eso no le podemos tener miedo a Boca", manifestó la necesidad que River sea uno solo.
"Les mostramos que los últimos partidos que jugamos, les ganamos. Eso no nos agranda, pero significa que no tenemos temor a nada. Vamos a ir a jugar con la actitud de ganar. La pelota puede entrar o no, pero River va a jugar con todo para dar vuelta lo que está ocurriendo", concluyó Rodolfo D’Onofrio.
Por el momento no está confirmado el árbitro del encuentro, aunque hay rumores que indican que Nicolás Ramírez es quien pica en punta y lo realizará luego de dirigir la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos.