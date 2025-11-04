Rodolfo D'Onofrio le puso pimienta al Superclásico: "¿Miedo a Boca?"

Y aunque el panorama es complicado, todavía tiene la cancha de conseguir dos objetivos: el torneo local y la clasificación directa al certamen internacional más importante del continente.

Es por eso que Rodolfo D’Onofrio habló con TyC Sports y volvió a dar la cara por los colores que más ama y comenzó recordando la herida más profunda que tienen los Xeneizes: "¿Después de Madrid creés que le podemos tener miedo a Boca?".

Y luego continuó realizando un análisis de la situación actual del Millo: "El momento no es bueno, está clarísimo. No hay ningún hincha feliz con lo que está pasando. Tener un récord de partidos perdidos no le gusta a nadie. A Marcelo (Gallardo), que no lo he visto, a los jugadores, a nosotros, a nadie".

Esta es una gran oportunidad con Boca. Esta es una gran oportunidad con Boca.

"Ojalá que los jugadores estén inspirados. En estos momentos, hay que estar unidos, muy unidos. Estos son partidos aparte. Me jugué Madrid como presidente de River y después de eso no le podemos tener miedo a Boca", manifestó la necesidad que River sea uno solo.

Embed Rodolfo D'Onofrio, el más grande! pic.twitter.com/y1Oy4a0bpB — Politica en River (@PoliticaEnRiver) November 4, 2025

"Les mostramos que los últimos partidos que jugamos, les ganamos. Eso no nos agranda, pero significa que no tenemos temor a nada. Vamos a ir a jugar con la actitud de ganar. La pelota puede entrar o no, pero River va a jugar con todo para dar vuelta lo que está ocurriendo", concluyó Rodolfo D’Onofrio.

Rodolfo D'onofrio - La Bombonera Siendo presidente de River ingresó en La Bombonera en el Superclásico del gas pimienta.

Cuándo se juega el Superclásico

El domingo 9 de noviembre La Bombonera se vestirá nuevamente de fiesta para recibir una nueva edición del Superclásico argentino. Es así que Boca buscará aprovecharse de un River golpeado a partir de las 16.30 en el partido que corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura.

Por el momento no está confirmado el árbitro del encuentro, aunque hay rumores que indican que Nicolás Ramírez es quien pica en punta y lo realizará luego de dirigir la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos.