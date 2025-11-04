Cómo fue la reunión entre Di Carlo y Gallardo en el entrenamiento de River

Tras ese breve cruce al término de la práctica, Di Carlo y Gallardo mantuvieron una reunión privada. Si bien no se sabe qué hablaron, le dio su respaldo y confianza total en poder revertir este momento. Claro que los tiempos y las urgencias apremian, y el duelo ante Boca podría cambiar totalmente el escenario.

Las charlas por la renovación, que siempre que el Muñeco estuvo en River se estiraron hasta el final de la temporada, entraron en un lógico stand-by.

francescoli-di-carlo-gallardo-1 Di Carlo le dio su apoyo al plantel de River.

El gesto también fue leído como una forma de marcar presencia y tomar contacto directo con un vestuario golpeado por los resultados.

Sin embargo, la dirigencia considera necesario recomponer la imagen del club ante la crítica de los hinchas, que apuntan tanto al rendimiento deportivo como a la falta de respuestas desde la conducción.

Di Carlo y Francescoli coincidieron en que el equipo debe reaccionar de inmediato para evitar un cierre de torneo con mayores complicaciones y así estabilizar un presente que hoy se muestra frágil en todos los frentes.