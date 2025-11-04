Cómo fue la reunión entre Di Carlo y Gallardo en el entrenamiento de River

El flamante presidente deRiver, Stefano Di Carlo, se reunió este martes al mediodía con el entrenador millonario, Marcelo Gallardo y con sus jugadores en el entrenamiento. El clima en la institución de Núñez no es el mejor tras la dura caída por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por la fecha 14 del Torneo Clausura.
Además estuvo el ídolo Enzo Francescoli en el River Camp. Se viene el Superclásico ante Boca, que se jugará el próximo domingo a la 16.
Cómo fue la reunión entre Di Carlo y Gallardo en River
El presidente electo dio un mensaje de respaldo al DT y al plantel a días del partido ante Boca y volvió a hacer énfasis en la importancia de la unidad.
Tras ese breve cruce al término de la práctica, Di Carlo y Gallardo mantuvieron una reunión privada. Si bien no se sabe qué hablaron, le dio su respaldo y confianza total en poder revertir este momento. Claro que los tiempos y las urgencias apremian, y el duelo ante Boca podría cambiar totalmente el escenario.
Las charlas por la renovación, que siempre que el Muñeco estuvo en River se estiraron hasta el final de la temporada, entraron en un lógico stand-by.
El gesto también fue leído como una forma de marcar presencia y tomar contacto directo con un vestuario golpeado por los resultados.
Sin embargo, la dirigencia considera necesario recomponer la imagen del club ante la crítica de los hinchas, que apuntan tanto al rendimiento deportivo como a la falta de respuestas desde la conducción.
Di Carlo y Francescoli coincidieron en que el equipo debe reaccionar de inmediato para evitar un cierre de torneo con mayores complicaciones y así estabilizar un presente que hoy se muestra frágil en todos los frentes.