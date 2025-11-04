Independiente Rivadavia busca la gloria ante Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina

El DT azul, Alfredo Berti, repetiría los mismos once que derrotaron por penales al Millonario.

En su camino a la final, los Azules le ganaron a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1), Tigre (3-1) y River (0-0 y 4-3 en los penales).

independiente rivadavia entradas 2 Los hinchas azules hicieron grandes colas para conseguir una entrada para ver a la Lepra.

Argentinos Juniors, que es dirigido por Nicolás Diez, se metió en la final dejando en el camino en los 32avos a Central Norte de Salta -lo goleó 3-0- y en los 16avos de final a Excursionistas -lo venció por el mismo resultado-, para luego ganarle 2-1 a Aldosivi, 1-0 a Lanús y 2-1 a Belgrano de Córdoba.

El mejor resultado de Argentinos Juniors en la Copa Argentina había sido las semifinales alcanzadas en 2014 y 2021, mientras que el equipo mendocino solo había llegado hasta los 16avos de final.

independiente rivadavia, jugadores Independiente Rivadavia busca la gloria en la Copa Argentina. Foto: Nicolás Ríos/UNO

El ganador de la final no solo se quedará con el título en la Copa Argentina sino que también obtendrá un boleto para la Copa Libertadores 2026.

Los últimos enfrentamientos entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors:

20 de febrero de 2024, por la Copa de la Liga: Argentinos Juniors 2 - Independiente Rivadavia 1

2 de diciembre de 2024, por la Liga Profesional: Independiente Rivadavia 2 - Argentinos Juniors 1

24 de febrero de 2025, por el Torneo Apertura: Argentinos Juniors 0 - Independiente Rivadavia 0

30 de agosto de 2025, por el Torneo Clausura: Independiente Rivadavia 2 - Argentinos Juniors 1

En los Torneos Nacionales, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentaron en tres ocasiones. Hubo un triunfo por lado y un empate. El 6 de noviembre de 1977 igualaron 1 a 1, el 14 de octubre de 1979 ganaron los Azules por 2 a 1 -Diego Maradona jugaba en el Bicho- y el 14 de marzo de 1982 triunfaron los de la Paternal por 3 a 0.

En la Primera Nacional se vieron las caras dos veces. El 13 de noviembre de 2016 el Bicho se impuso por 3 a 1 y el 11 de junio de 2017 ganó el Azul del Parque por 2 a 1.

Las probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Argentinos juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Estadio: Instituto de Córdoba.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Héctor Paletta.

Hora: 21:10.

TV: TyC Sports.