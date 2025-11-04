Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

La ilusión y expectativa de Independiente Rivadavia antes de la gran final de la Copa Argentina

Tras el entrenamiento y posterior almuerzo en el estadio Bautista Gargantini, el plantel de Independiente Rivadavia viajó a Córdoba donde jugará la final de la Copa Argentina.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Rodrigo Ríos
Por Rodrigo Ríos
Alex Arce va por otro logro histórico en la Lepra.

Alex Arce va por otro logro histórico en la Lepra.

Tras el entrenamiento y posterior almuerzo en el estadio Bautista Gargantini, el plantel de Independiente Rivadavia viajó a Córdoba donde este miércoles jugará la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.

Algunos hinchas saludaron al plantel en el Parque donde el clima entre jugadores y cuerpo técnico fue de mucha ilusión y expectativa en vistas del partido más importante de la historia de la Lepra.

amarfil 1

"Con todas las ganas, con mucha fe, así es que esperemos estar a la altura y poder conseguir ese objetivo. Esperemos que que mañana sea el gran día y y salir y poder conseguir algo histórico para el club. Hay que estar tranquilo y tener la mente bien claro, sabemos lo que nos jugamos y esperemos hacer un buen trabajo mañana", indicó Alex Arce.

"Hay que estar tranquilo y ser conscientes de todo lo que se logró, así es que nada, ahora hay que ir por todo", agregó Maxi Amarfil y luego Pipe Ramis, uno de los héroes del ascenso, quien viajó con el plantel pese a estar lesionado: "Se repite más o menos lo que pasó hace unos años que era el el ascenso tan esperado y bueno, ahora esperemos poder lograr lo que todos queremos y darle una alegría a la gente".

Embed - Independiente piensa en la GRAN FINAL de Copa Argentina: el plantel está por SALIR al aeropuerto

Los laureles de la victoria para la Lepra

Antes de subir al micro que los trasladó al aeropuerto los jugadores pudieron recibir laureles de parte de Patricia y Silvana y repetir la cábala del ascenso del 2023. Los laureles significan gloria y eso es justamente lo que la Lepra buscará en cancha de Instituto.

Embed - El PLANTEL de Independiente Rivadavia ya se prepara para ir a Córdoba para jugar la FINAL

"Los laureles son victoria, gloria, y vamos por todo eso. Se lo ponen en los botines", revelaron las dos hinchas azules mientras despedían a los jugadores y al cuerpo técnico encabezado por Alfredo Berti.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas