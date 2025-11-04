La ilusión y expectativa de Independiente Rivadavia antes de la gran final de la Copa Argentina

"Hay que estar tranquilo y ser conscientes de todo lo que se logró, así es que nada, ahora hay que ir por todo", agregó Maxi Amarfil y luego Pipe Ramis, uno de los héroes del ascenso, quien viajó con el plantel pese a estar lesionado: "Se repite más o menos lo que pasó hace unos años que era el el ascenso tan esperado y bueno, ahora esperemos poder lograr lo que todos queremos y darle una alegría a la gente".

Embed - Independiente piensa en la GRAN FINAL de Copa Argentina: el plantel está por SALIR al aeropuerto

Los laureles de la victoria para la Lepra

Antes de subir al micro que los trasladó al aeropuerto los jugadores pudieron recibir laureles de parte de Patricia y Silvana y repetir la cábala del ascenso del 2023. Los laureles significan gloria y eso es justamente lo que la Lepra buscará en cancha de Instituto.

Embed - El PLANTEL de Independiente Rivadavia ya se prepara para ir a Córdoba para jugar la FINAL

"Los laureles son victoria, gloria, y vamos por todo eso. Se lo ponen en los botines", revelaron las dos hinchas azules mientras despedían a los jugadores y al cuerpo técnico encabezado por Alfredo Berti.