"Somos una provincia con ustedes": el mensaje a Independiente Rivadavia en el Aeropuerto El Plumerillo

Independiente Rivadavia está a horas de jugar la final de la Copa Argentina y desde el Aeropuerto le dejaron un emotivo mensaje

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Desde el Aeropuerto El Plumerillo mostraron su apoyo a Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia jugará este miércoles uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol mendocino. Desde las 21.10, en cancha de Instituto de Córdoba, el equipo de Alfredo Berti se verá las caras con Argentinos Juniors en el marco de la final de la Copa Argentina.

Tal es la magnitud del encuentro que se avecina que el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, popularmente conocido como El Plumerillo, lució un cálido mensaje a la delegación, en una iniciativa gestionada por la Comisión Directiva de la institución.

futbol-copa argentina-independiente rivadavia-river-inicial
Independiente Rivadavia jugará, ante Argentinos Juniors, la final de la Copa Argentina.

En sus distintos sectores, el recinto se tiñó de azul y dejó mensajes de apoyo para el plantel de Independiente Rivadavia, el cual partirá rumbo hacia Córdoba pasado el mediodía.

En uno de los ploteos, antes de llegar la zona de embarque, se puede leer: "Independiente Rivadavia de Mendoza", con letras blancas sobre un fondo azul. Esto junto a la foto de Sebastián Villa, Ezequiel Centurión, Sheyko Studer, Juan Ignacio Barbieri y Matías Fernández.

"No están solos, somos una provincia con ustedes", fue la continuación del mensaje, el cual mostró parte de una de las plateas del Bautista Gargantini con la bandera en honor a Alfredo Berti flameando.

Embed - Así se preparó el Aeropuerto de Mendoza para despedir a Independiente Rivadavia

Por último se pudo ver las figuras de Fabrizio Sartori, Leonard Costa, Iván Villalba, Maximiliano Amarfil y Tomás Bottari. "Todos juntos por la gloria", fue la frase con la que cerró el tremendo ploteo en El Plumerillo.

Cómo viajar a Córdoba con el plantel de Independiente Rivadavia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1985463915372036318&partner=&hide_thread=false

Durante la jornada de este lunes, la cuenta oficial de Independiente Rivadavia lanzó una promoción que incluye: viaje en avión a Córdoba (ida y vuelta) y entrada. El detalle no menor es que, aquellos que deseen acceder a dicho paquete, tendrán la posibilidad de subirse al avión junto a la delegación.

Datos del paquete

  • Viaje (ida y vuelta) + entrada
  • Salida martes a las 14 hs
  • Retorno jueves a las 10 hs
  • Valor: $800.000 (pago por transferencia) o $1.000.000 (financiado en tres cuotas)

