"Somos una provincia con ustedes": el mensaje a Independiente Rivadavia en el Aeropuerto El Plumerillo

En uno de los ploteos, antes de llegar la zona de embarque, se puede leer: "Independiente Rivadavia de Mendoza", con letras blancas sobre un fondo azul. Esto junto a la foto de Sebastián Villa, Ezequiel Centurión, Sheyko Studer, Juan Ignacio Barbieri y Matías Fernández.

"No están solos, somos una provincia con ustedes", fue la continuación del mensaje, el cual mostró parte de una de las plateas del Bautista Gargantini con la bandera en honor a Alfredo Berti flameando.

Por último se pudo ver las figuras de Fabrizio Sartori, Leonard Costa, Iván Villalba, Maximiliano Amarfil y Tomás Bottari. "Todos juntos por la gloria", fue la frase con la que cerró el tremendo ploteo en El Plumerillo.

Cómo viajar a Córdoba con el plantel de Independiente Rivadavia

AVIÓN EXCLUSIVO A LA FINAL



Incluye:

Vuelo (Ida y vuelta) + entrada para la final



Valor:

$800.000 (Pago por transferencia)

$1.000.000 (Financiamiento en 3 cuotas)



Lee toda la información del itinerario



ESCRIBINOS para abonar tu lugar +54… pic.twitter.com/Ur7zdJQajr — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 3, 2025

Durante la jornada de este lunes, la cuenta oficial de Independiente Rivadavia lanzó una promoción que incluye: viaje en avión a Córdoba (ida y vuelta) y entrada. El detalle no menor es que, aquellos que deseen acceder a dicho paquete, tendrán la posibilidad de subirse al avión junto a la delegación.

