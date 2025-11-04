Ni Río de Janeiro ni Pipa: es una de las mejores playas del norte de Brasil

porto do galinhas

Según Visit Brasil, Porto de Galinhas tiene diversas playas entre las que se incluyen Muro Alto, Pontal do Cupe, Cupe, Maracaípe y Pontal de Maracaípe. Los balnearios ofrecen una amplia gama de actividades, como paseos en balsa, buceo para explorar las piscinas naturales y observar la colorida vida marina, así como los famosos paseos en buggy.

La Praia de Muro Alto, que tiene aproximadamente tres kilómetros de largo es una de las favoritas para quienes buscan un viaje con comodidad y lujo. Todo su litoral está bordeado por un gran complejo de resorts hoteleros y residenciales. Además, la playa está formada por una piscina natural con aguas cristalinas que permiten observar los peces y tortugas que pasan.

Los viajeros que prefieren tranquilidad se dirigen a la Playa de Srramb, que tiene una franja de mar abierto y otra protegida por arrecifes de coral. Es ideal para descansar junto al mar, realizar largas caminatas y disfrutar de los increíbles atardeceres de la región.

playas porto de galinhas

Otro atractivo de Porto de Galinhas es la gastronomía, con restaurantes que sirven platos de mariscos y cocina típica nororiental, guisos como la moqueca, la carne de sol, la tapioca, y opciones internacionales