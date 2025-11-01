Ni Río de Janeiro ni Camboriú: la playa al norte de Brasil que tiene aguas turquesas y es un encanto

praia do frances Este destino es ideal para quienes disfrutan de las actividades acuáticas.

Además de su encanto natural, la zona cuenta con una buena infraestructura turística, pero sin perder su esencia tranquila. Hay posadas boutique, bares sobre la playa y restaurantes que ofrecen platos típicos del nordeste brasileño, como moquecas, camarones y pescados frescos. También es común ver jangadas, las tradicionales embarcaciones locales, que ofrecen paseos hasta los arrecifes cercanos cuando la marea está baja.

Visitar Praia do Francês es descubrir otra cara de Brasil, más serena, más íntima, y con una calidez que conquista a quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado de la comodidad.

Atracciones

Laguna Manguaba: ideal para paseos en barco y para estar en contacto con la naturaleza.

Centro histórico de Marechal Deodoro: para quienes quieren una inmersión en la historia de Alagoas, con mansiones coloniales, iglesias y museos.

Playa de Gunga: uno de los paisajes más conocidos de Alagoas, con acantilados de colores, cocoteros y acceso a la Laguna do Roteiro.

Barra de São Miguel: una playa de aguas tranquilas, muy visitada por familias.

Si quieres obtener más información sobre este destino, puedes visitar su página oficial, praiadofrancesal.com.br.

cartel en praia do frances Praia do Francês queda al norte de Brasil. Imagen: praiadofrancesal.com.br.

Cómo llegar a Praia do Francês

Puedes volar desde Mendoza hasta São Paulo o Río de Janeiro. De ahí tienes que tomar un vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Zumbi dos Palmares (MCZ) en Maceió. Una vez que aterrices allí, tendrás que desplazarte hasta Praia do Francês que está aproximadamente a unos 40 km del aeropuerto.

Puedes contratar un servicio de transfer, pagar un taxi o uber. También, existe la posibilidad de rentar un auto de alquiler. Así que, si este verano quieres disfrutar unas vacaciones en el mar brasileño pero evitando las multitudes, debes dirigirte hacia el norte. Este pequeño paraíso de Alagoas te espera con todo su encanto tropical.