Ni Mar del Plata ni Pinamar: la playa que es famosa por sus bosques y queda a menos de 4 horas de CABA

lucila del mar La Lucila del Mar tiene playas extensas y tranquilas.

Quienes viajan desde la ciudad autónoma de Buenos Aires en auto deben tomar la Ruta Nacional Nº 2. Una vez que llegan a la localidad de Dolores deben empalmar con la Ruta Provincial Nº 63 para continuar y luego por la Ruta Provincial Nº 11.

Los ómbinus o autobuces que parten desde la Terminal de Retiro se pueden tomar durante todo el año. Algunas de las empresas que operan el recorrido son: Ruta Mar, Plusmar, Ruta Atlántica, La Estrella, Rápido Argentino, Cóndor, Rápido Del Sur y Chevallier, entre otras.

Atracciones de la Lucila del Mar

Este destino ofrece playas amplias, ideales para relajarse y tomar sol. Quienes quieren disfrutar de la naturaleza pueden visitar El Pinar, un bosque que te sumerge en la frescura de los pinos y la suave brisa del mar. Ya sea temprano de mañana o al atardecer, el sonido de los pájaros y las hojas en lo alto acompañarán su paseo. Además, se puede hacer un paseo a caballo.

bosque la lucila del mar El Pinar de La Lucila del Mar se encuentra en el límite con la localidad de Aguas Verdes; una zona inmersa en un bosque de pinos.

También se puede recorrer su famoso muelle, construido en madera a largo de 100 metros, e iluminación propia. Muchos lo consideran el más lindo de la costa argentina. Además, cuenta con un restaurante con capacidad para 80 mesas y 10 mesas en un deck externo.

Otra opción es pasear por el centro sobre calle Mendoza. Reúne tiendas, artesanías, salones de juegos para niños, heladerías, restaurantes y almacenes. Si bien es súper pequeño, resulta uno de los lugares infaltables en días grises o de lluvia.