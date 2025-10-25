Es un pueblo con 70 habitantes, tiene playas y es conocido como el "Caribe bonaerense"

Ubicado en el partido de Patagones, a unos 35 kilómetros al norte de Carmen de Patagones, este pueblo se encuentra a nivel del mar, protegido por una bahía en forma de medialuna. Su principal atractivo son las aguas turquesas y cálidas del Golfo San Matías, conocidas como el "Caribe bonaerense", que llegan a registrar hasta 22°C en verano. No es un balneario masivo; sus pocas casas de madera y calles de arena reflejan la vida de pescadores desde los años 40.

pueblo los pocitos 3 Las postales únicas que ofrece el amanecer en este pueblo.

El pueblo conocido como el "Caribe bonaerense"

El mayor atractivo de Los Pocitos es su playa virgen de 24 kilómetros. Los turistas pueden caminar por la arena fina y descubrir pozas naturales con ostras silvestres que se cosechan directamente del mar, una actividad guiada por los habitantes que enseñan cómo identificarlas y prepararlas. Hay un pequeño muelle para ver la pesca diaria, y el atardecer desde los acantilados ofrece vistas panorámicas del golfo.