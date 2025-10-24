El pueblo que tiene 90 habitantes y un volcán que todos quieren conocer

Ubicado en el departamento de Pehuenches, a unos 150 kilómetros al noroeste de Neuquén capital, Buta Ranquil está a 1.150 metros de altura en una planicie abierta rodeada de cerros bajos. Su principal atractivo es la estepa patagónica con sus campos para ganado y el volcán Tromen al fondo. No es un sitio turístico grande; sus casas de ladrillo y las calles anchas muestran la vida de estancieros desde hace más de 100 años. El clima seco y ventoso lo hace ideal para visitar en primavera o otoño, con días soleados y noches frescas.

pueblo buta ranquil 2 El pueblo neuquino está a los pies de un volcán.

El pequeño pueblo con un volcán

El mayor atractivo de Buta Ranquil es su ambiente ganadero y natural. Los visitantes pueden hacer cabalgatas cortas de 1 hora por los campos, guiados por gauchos locales que muestran cómo se cría el ganado y se ven cactus gigantes en la estepa. Hay un pequeño circuito a 2 km hacia la Yesera del Tromen, con lagunas y cráteres volcánicos accesibles caminando. También se puede visitar el mirador del volcán para fotos del paisaje lunar. Todo es fácil, sin necesidad de reservas, y se cuida el campo para que siga productivo.