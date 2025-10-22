Las Ovejas, el pueblo que tiene desde paz hasta actividades como rafting

Ubicado en el departamento de Confluencia, a unos 80 kilómetros al norte de Neuquén capital, este pueblo está en un valle plano a 300 metros de altura, junto al río Neuquén. Su principal atractivo es el río mismo, con aguas claras para pescar, realizar rafting o simplemente sentarse en la orilla. No es un lugar grande ni famoso; sus casas de ladrillo y las calles polvorientas muestran cómo vive la gente desde hace más de 100 años. El clima seco y soleado lo hace bueno para visitar en primavera o otoño, cuando hay menos calor.

pueblo las ovejas El rafting es uno de los destacados de este pueblo.

El pueblo turístico de Neuquén

El mayor atractivo de Las Ovejas es su río y los alrededores. Los visitantes pueden pescar truchas en puntos fáciles de acceso, con cañas que se alquilan en el pueblo. Hay un puente peatonal desde donde se ve todo el valle, y un pequeño parque con mesas para picnic. Los guías locales llevan a sitios como el Balneario Municipal, una playa de río con sombra de sauces, todo a pie o en auto propio. Estas actividades son básicas y pensadas para no molestar a la naturaleza.