ANSES: este es el nuevo monto de jubilados y fechas de pago para noviembre

De acuerdo al anuncio oficial del INDEC, la inflación fue del 2.08%, por lo que el aumento que recibirán jubilados, pensionados y asignaciones sociales de ANSES en noviembre, será justamente ese porcentaje. Si bien no se trata de un número alto, se rompe con la barrera del 2%, la cual parece que por lo que resta del año, no va a bajarse.

Teniendo en cuenta este aumento, ANSES pasará a pagar los siguientes montos a jubilados en noviembre:

Jubilación mínima $333.157,28

Jubilación máxima $2.241.604,19

anses, jubilados (8) Jubilados de la mínima además recibirán un extra con sus haberes de ANSES.

Además, los jubilados que reciben la mínima, al igual que desde inicios del 2024, cobrarán un importante bono extra por parte del gobierno nacional de Javier Milei. Este refuerzo se pagará con los haberes de ANSES, y será de un monto de 70 mil pesos.

ANSES y un cambio importante para el pago de jubilados en noviembre

El calendario de pago del mes de noviembre será atípico, teniendo en cuenta que, por decisión del gobierno nacional, el lunes 24 se celebrará el feriado del Día de la Soberanía Nacional.

De acuerdo a lo anunciado por Boletín Oficial, el día viernes 21 de noviembre pasa a ser considerado como un día no laborable por fines turísticos por decisión de Javier Milei, creando un fin de semana XXL sumado al feriado. Esto genera un nuevo cambio en el calendario de pago de ANSES.

anses (8) Las medidas del gobierno nacional afectan el calendario de pago de ANSES.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de jubilados, teniendo en cuenta el cambio por el feriado, serán las siguientes:

Jubilados de la mínima

10/11: DNI terminados en 0

11/11: DNI terminados en 1

12/11: DNI terminados en 2

13/11: DNI terminados en 3

14/11: DNI terminados en 4

17/11: DNI terminados en 5

18/11: DNI terminados en 6

19/11: DNI terminados en 7

20/11: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados que superan la mínima: