ANSES: este es el nuevo monto de jubilados y fechas de pago para noviembre

ANSES confirmó en los últimos días todo para el mes de noviembre, y se trata tanto del nuevo aumento que van a recibir, como también el calendario de pago que regirá la acreditación. Los jubilados son los únicos en tener todo de manera oficial.
Con la particularidad de tener que frenar el calendario de pago a raíz del feriado del Día de la Soberanía Nacional, ANSES dio a conocer la información crucial para el pago de jubilados en noviembre. Además de cobrar el aumento más alto de los últimos 3 meses, un grupo de los adultos mayores recibirá un bono extra para reforzar sus haberes.
ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en noviembre
Luego de 3 meses cobrando un aumento por debajo del 2%, jubilados, pensionados y asignaciones sociales recibieron la excelente confirmación de que recibirán un incremento superador por parte de ANSES. Esto surge a partir del porcentaje de inflación del gobierno nacional anunciado por el INDEC, y que corresponde al mes de septiembre.
De acuerdo al anuncio oficial del INDEC, la inflación fue del 2.08%, por lo que el aumento que recibirán jubilados, pensionados y asignaciones sociales de ANSES en noviembre, será justamente ese porcentaje. Si bien no se trata de un número alto, se rompe con la barrera del 2%, la cual parece que por lo que resta del año, no va a bajarse.
Teniendo en cuenta este aumento, ANSES pasará a pagar los siguientes montos a jubilados en noviembre:
- Jubilación mínima $333.157,28
- Jubilación máxima $2.241.604,19
Además, los jubilados que reciben la mínima, al igual que desde inicios del 2024, cobrarán un importante bono extra por parte del gobierno nacional de Javier Milei. Este refuerzo se pagará con los haberes de ANSES, y será de un monto de 70 mil pesos.
ANSES y un cambio importante para el pago de jubilados en noviembre
El calendario de pago del mes de noviembre será atípico, teniendo en cuenta que, por decisión del gobierno nacional, el lunes 24 se celebrará el feriado del Día de la Soberanía Nacional.
De acuerdo a lo anunciado por Boletín Oficial, el día viernes 21 de noviembre pasa a ser considerado como un día no laborable por fines turísticos por decisión de Javier Milei, creando un fin de semana XXL sumado al feriado. Esto genera un nuevo cambio en el calendario de pago de ANSES.
Las fechas elegidas por ANSES para el pago de jubilados, teniendo en cuenta el cambio por el feriado, serán las siguientes:
Jubilados de la mínima
- 10/11: DNI terminados en 0
- 11/11: DNI terminados en 1
- 12/11: DNI terminados en 2
- 13/11: DNI terminados en 3
- 14/11: DNI terminados en 4
- 17/11: DNI terminados en 5
- 18/11: DNI terminados en 6
- 19/11: DNI terminados en 7
- 20/11: DNI terminados en 8 y 9
Jubilados que superan la mínima:
- 21/11: DNI terminados en 0 y 1
- 25/11: DNI terminados en 2 y 3
- 26/11: DNI terminados en 4 y 5
- 27/11: DNI terminados en 6 y 7
- 28/11: DNI terminados en 8 y 9