ANSES: estas serían las fechas de pago para AUH en noviembre

El informe reveló que la inflación fue del 2.1%, y este dato es crucial para ANSES y sus beneficiarios, ya que anticipa el monto de aumento que recibirán en sus haberes el mes entrante. Jubilados, pensionados y asignaciones sociales reciben el mismo número por igual.

Hay que tener en cuenta que ANSES viene de otorgar 3 aumentos seguidos que no lograron superar la barrera del 2%, y luego de este incremento, todo parece apuntar a que de aquí a fin de año, no habrá ninguno que no baje de ese porcentaje.

Teniendo en cuenta este incremento, en noviembre lo que pagará ANSES a los beneficiarios de AUH serán los siguientes montos:

AUH: $119.691 por hijo

AUH con discapacidad: $389.732 por hijo

auh anses (12).jpg Hay que recordar que ANSES retiene el 20% del pago de AUH.

A esto debemos sumarle la Tarjeta Alimentar, bono de ANSES que se acredita de manera mensual con los haberes y que varía de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene el beneficiario de AUH. En noviembre no habrá aumento, por lo que los montos que se manejarán serán los siguientes:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos hijos

$108.062 por tres o más

ANSES: este sería el calendario de pago de AUH en noviembre

Si bien falta la confirmación oficial, ANSES adelantó lo que serán las fechas que compongan el calendario de pago correspondiente al mes de noviembre. Hay que tener en cuenta que se trata de un mes atípico, ya que no solo tendrá un feriado el día 24 del mes, sino que además el gobierno de Javier Milei definió que el día 21 sea considerado como no laboral.

ANSES presentación Libreta AUH 1 ANSES reacomodó el calendario de pago de AUH de acuerdo a los días aptos para la acreditación.

Las fechas que habría elegido ANSES para el calendario de pago de AUH serían las siguientes: