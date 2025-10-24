ANSES: estas serían las fechas de pago para AUH en noviembre

ANSES empieza a adelantar información sustancial y clave sobre lo que se viene para las distintas prestaciones durante el mes de noviembre. El aumento ya es conocido por todos, y la gran novedad para AUH apunta directamente a las fechas de pago.
El mes de noviembre llega con una particularidad, y es que un nuevo feriado complicará la acreditación de haberes de las distintas prestaciones de ANSES. Los beneficiarios de AUH ya conoce el posible calendario de pago, y viene acompañado del monto a cobrar con aumento junto a la Tarjeta Alimentar.
ANSES: cuánto cobra AUH en noviembre con aumento y Tarjeta Alimentar
El INDEC dio a conocer la inflación correspondiente al mes de septiembre del gobierno de Javier Milei, y este porcentaje ha resultado llamativo para todos, ya que superó la barrera del 2%. Hace 3 meses que esto no ocurría, y se espera que de aquí a fin de año, el número vaya incrementando, al menos en decimales.
El informe reveló que la inflación fue del 2.1%, y este dato es crucial para ANSES y sus beneficiarios, ya que anticipa el monto de aumento que recibirán en sus haberes el mes entrante. Jubilados, pensionados y asignaciones sociales reciben el mismo número por igual.
Hay que tener en cuenta que ANSES viene de otorgar 3 aumentos seguidos que no lograron superar la barrera del 2%, y luego de este incremento, todo parece apuntar a que de aquí a fin de año, no habrá ninguno que no baje de ese porcentaje.
Teniendo en cuenta este incremento, en noviembre lo que pagará ANSES a los beneficiarios de AUH serán los siguientes montos:
- AUH: $119.691 por hijo
- AUH con discapacidad: $389.732 por hijo
A esto debemos sumarle la Tarjeta Alimentar, bono de ANSES que se acredita de manera mensual con los haberes y que varía de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene el beneficiario de AUH. En noviembre no habrá aumento, por lo que los montos que se manejarán serán los siguientes:
- $52.250 por un hijo
- $81.936 por dos hijos
- $108.062 por tres o más
ANSES: este sería el calendario de pago de AUH en noviembre
Si bien falta la confirmación oficial, ANSES adelantó lo que serán las fechas que compongan el calendario de pago correspondiente al mes de noviembre. Hay que tener en cuenta que se trata de un mes atípico, ya que no solo tendrá un feriado el día 24 del mes, sino que además el gobierno de Javier Milei definió que el día 21 sea considerado como no laboral.
Las fechas que habría elegido ANSES para el calendario de pago de AUH serían las siguientes:
- Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0.
- Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1.
- Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2.
- Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3.
- Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4.
- Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5.
- Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6.
- Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7.
- Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8.
- Martes 25 de noviembre: DNI terminados en