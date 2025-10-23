ANSES prepara el calendario de pago para jubilados en noviembre con una fuerte cambio

ANSES ya posa su mirada en noviembre, mes en el que, hasta el momento, solo se tenía confirmado el porcentaje de aumento para cada prestación social. Los jubilados han recibido la confirmación exclusiva de las fechas en las que cobrarán, con la advertencia de que sufrirá un importante cambio.
El gobierno de Javier Milei tomó la decisión de crear un día no laborable por fines turísticos, y sumado al feriado del 24 de noviembre, se generan problemas para ANSES. El organismo tuvo que reacomodar el calendario de pago para jubilados, por lo que los beneficiarios deberán estar atentos a los cambios en las fechas.
ANSES: de cuánto es el nuevo aumento para jubilados en noviembre
El INDEC dio a conocer la inflación correspondiente al mes de septiembre del gobierno de Javier Milei, y este porcentaje ha resultado llamativo para todos, ya que superó la barrera del 2%. Hace 3 meses que esto no ocurría, y se espera que de aquí a fin de año, el número vaya incrementando, al menos en decimales.
De acuerdo al anuncio oficial, la inflación fue del 2.1%, y este porcentaje es sumamente importante para ANSES y sus beneficiarios sociales. El número impacta de manera directa en el próximo incremento (noviembre) para jubilados, pensionados y asignaciones sociales.
Desde julio del 2024 que ANSES toma el indicador de la inflación como la base de aumentos para el mes entrante, y esto se produjo a través de una modificación por decreto en la Ley de Movilidad, tomada por el gobierno de Javier Milei. Estos aumentos por inflación son para jubilados, pensionados, asignaciones sociales y ciertos bonos, por igual.
Teniendo en cuenta este aumento, ANSES pasará a pagar los siguientes montos a jubilados en noviembre:
- Jubilación mínima $333.157,28
- Jubilación máxima $2.241.604,19
Hay que recordar que ANSES acreditará a la par un refuerzo otorgado por el gobierno de Javier Milei. Se trata de un bono de 70 mil pesos, que permitirá que jubilados de la mínima, en conjunto con los haberes de ANSES, superen la barrera de los 400 mil pesos.
ANSES y un cambio importante para el pago de jubilados en noviembre
El mes de noviembre tendrá un feriado, que será el próximo 24, fecha en la que se celebra el Día de la Soberanía Nacional. A partir de esto, el gobierno de Javier Milei tomó una nueva medida que beneficia a millones de argentinos.
De acuerdo a lo anunciado por Boletín Oficial, el día viernes 21 de noviembre pasa a ser considerado como un día no laborable por fines turísticos por decisión de Javier Milei, creando un fin de semana XXL sumado al feriado.
A partir de entonces, ANSES confirmó que modifica su calendario de pago de noviembre para jubilados, ya que no contará con el viernes 21 ni el lunes 24 para pagar haberes.
Las fechas elegidas por ANSES para el pago de jubilados, teniendo en cuenta el cambio por el feriado, serán las siguientes:
Jubilados de la mínima
-
10/11: DNI terminados en 0
11/11: DNI terminados en 1
12/11: DNI terminados en 2
13/11: DNI terminados en 3
14/11: DNI terminados en 4
17/11: DNI terminados en 5
18/11: DNI terminados en 6
19/11: DNI terminados en 7
20/11: DNI terminados en 8 y 9
Jubilados que superan la mínima:
-
21/11: DNI terminados en 0 y 1
25/11: DNI terminados en 2 y 3
26/11: DNI terminados en 4 y 5
27/11: DNI terminados en 6 y 7
28/11: DNI terminados en 8 y 9