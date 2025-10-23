ANSES prepara el calendario de pago para jubilados en noviembre con una fuerte cambio

De acuerdo al anuncio oficial, la inflación fue del 2.1%, y este porcentaje es sumamente importante para ANSES y sus beneficiarios sociales. El número impacta de manera directa en el próximo incremento (noviembre) para jubilados, pensionados y asignaciones sociales.

Desde julio del 2024 que ANSES toma el indicador de la inflación como la base de aumentos para el mes entrante, y esto se produjo a través de una modificación por decreto en la Ley de Movilidad, tomada por el gobierno de Javier Milei. Estos aumentos por inflación son para jubilados, pensionados, asignaciones sociales y ciertos bonos, por igual.

anses (7) Los jubilados reciben un aumento mayor de ANSES al de los últimos 3 meses.

Teniendo en cuenta este aumento, ANSES pasará a pagar los siguientes montos a jubilados en noviembre:

Jubilación mínima $333.157,28

Jubilación máxima $2.241.604,19

Hay que recordar que ANSES acreditará a la par un refuerzo otorgado por el gobierno de Javier Milei. Se trata de un bono de 70 mil pesos, que permitirá que jubilados de la mínima, en conjunto con los haberes de ANSES, superen la barrera de los 400 mil pesos.

ANSES y un cambio importante para el pago de jubilados en noviembre

El mes de noviembre tendrá un feriado, que será el próximo 24, fecha en la que se celebra el Día de la Soberanía Nacional. A partir de esto, el gobierno de Javier Milei tomó una nueva medida que beneficia a millones de argentinos.

De acuerdo a lo anunciado por Boletín Oficial, el día viernes 21 de noviembre pasa a ser considerado como un día no laborable por fines turísticos por decisión de Javier Milei, creando un fin de semana XXL sumado al feriado.

A partir de entonces, ANSES confirmó que modifica su calendario de pago de noviembre para jubilados, ya que no contará con el viernes 21 ni el lunes 24 para pagar haberes.

jubilados, anses Este feriado y día no laborable afectan las fechas de pago de ANSES para jubilados.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de jubilados, teniendo en cuenta el cambio por el feriado, serán las siguientes:

Jubilados de la mínima

10/11: DNI terminados en 0

11/11: DNI terminados en 1

12/11: DNI terminados en 2

13/11: DNI terminados en 3

14/11: DNI terminados en 4

17/11: DNI terminados en 5

18/11: DNI terminados en 6

19/11: DNI terminados en 7

20/11: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados que superan la mínima: