ANSES adelantó el nuevo monto de AUH para noviembre

Desde julio del 2024 que ANSES toma el indicador de la inflación como la base de aumentos para el mes entrante, y esto se produjo a través de una modificación por decreto en la Ley de Movilidad, tomada por el gobierno de Javier Milei.

Estos aumentos por inflación son para jubilados, pensionados, asignaciones sociales y ciertos bonos, por igual. Esto quiere decir que se trata de un incremento equitativo entre las prestaciones de ANSES, aunque se advierte que esto puede cambiar en el 2026, especialmente para AUH, AUE y SUAF.

auh anses (12).jpg Además del aumento, AUH cobrará la Tarjeta Alimentar.

De acuerdo a lo anunciado por el INDEC, se trata de un aumento de ANSES del 2.1% para noviembre. Este indicador viene a romper con la tendencia que venían obteniendo hace ya tres meses, de mantenerse por debajo de la línea del 2%.

Teniendo en cuenta el nuevo incremento, lo que cobrarán los beneficiarios de AUH durante el mes de noviembre, son los siguientes montos:

AUH $119.714

AUH con discapacidad $389.809

De igual manera, hay que dejar en claro que este monto no es el que ANSES le acreditará a AUH, ya que se le debe realizar el descuento del 20% que se da de manera mensual. Esto se debe a que ese porcentaje se entrega una vez al año, bajo la Libreta AUH, en calidad de "premio".

Además, ANSES le pagará a los titulares de AUH el bono de Tarjeta Alimentar, el cual refuerza los haberes de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene el beneficiario. A pesar del aumento, esta ayuda no sufrirá aumento en noviembre. Los montos serán los siguientes: