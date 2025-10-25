El pueblo de 100 habitantes que está a 2.400 metros de alturas y amarás conocer

Para quienes buscan actividad, el pueblo ofrece senderos cortos de 1 hora hacia miradores con panoramas del altiplano, o paseos en mula de 2 horas por quebradas con cactus y llamas pastando. En días despejados, se puede hacer ciclismo por caminos planos hasta el límite con Bolivia, a pocos kilómetros. Todo es simple, con equipos alquilados localmente, y se cuida el entorno para no alterar la flora ni las tierras de pastoreo.

pueblo santa victoria oeste El pueblo está localizado a más 2.000 metros de altura.

La comida en Santa Victoria Oeste es tradicional y casera, con platos como locro salteño, tamales y carne de llama asada. En el comedor comunitario, sirven sopa de quinua con verduras del valle y mate de coca para la altura. Las familias que hospedan preparan desayunos con pan de maíz, queso de cabra y dulce de cayote, mientras charlan sobre fiestas collas o el clima andino. Es una gastronomía que usa ingredientes locales y fomenta la conexión con los pobladores.

Santa Victoria Oeste es un pueblo sereno y cultural en el norte de Salta. Sus cerros, río y tradiciones andinas lo hacen perfecto para una escapada corta, donde la paz del altiplano y la calidez de sus pocos habitantes dejan recuerdos simples y profundos.