El increíble pueblo de la Edad Media en España con un castillo y un puente único en Europa

frias castillo El castillo se alza sobre el pueblo, y lo vuelve una atracción imperdible.

Esta construcción creció en siglos posteriores. Se completó con una muralla que rodeaba toda la villa en lo alto. Otra muralla más baja protegía las casas. Todavía se aprecian restos de sus tres accesos: la Puerta de La Cadena, la de Medina y la del Postigo.

Frías ofrece más atractivos, como sus famosas casas colgadas. Miran directamente al cortado de La Muela. La arquitectura de estas viviendas se adaptó al terreno para usar el poco espacio disponible en la parte alta del pueblo.

Muy cerca está la iglesia de San Vicente Mártir. Es una visita interesante en este pueblo de España, aunque su espectacular portada románica está hoy en un museo de Nueva York. Dentro, el templo guarda varias capillas de estilo gótico y renacentista y tres retablos. Destaca uno del pintor Juan de Borgoña, del siglo XVI.

El puente sobre el Ebro y maravillas cercanas

puente de frias Este puente es un lugar mágico dentro de Europa.

Bajo la colina espera el puente medieval de Frías, una de las joyas de la provincia de Burgos. Se construyó en el siglo XII sobre el río Ebro y tiene seis arcos de medio punto. Es un ejemplo impresionante de la habilidad de los constructores de la Edad Media en Europa.

Para completar la visita, muy cerca está Tobera, un pequeño pueblo con un paisaje natural increíble. Allí brilla la Ermita de Santa María de la Hoz, un santuario del siglo XII en medio de un desfiladero. También impresiona el Monumento Natural de Ojo Guareña, el complejo kárstico más grande de España y uno de los diez mayores del mundo, con más de 100 km de galerías.

El otoño es una época bella para explorar Las Merindades. Cerca de Frías espera el Parque Natural de los Montes Obarenes. A solo una hora de coche, el hayedo de Monte Santiago regala colores intensos y el premio final: el Salto del Nervión, la cascada más alta de España.