El increíble pueblo de la Edad Media en España con un castillo y un puente único en Europa

Cuando te acercas a Frías, en Burgos, lo primero que ves es esa estampa épica en lo alto de un cerro. Es un pueblo que te transporta a la Edad Media. Lo curioso es que, aunque parezca un pueblo por su tamaño, oficialmente es la ciudad más pequeña de España. Su ayuntamiento lo deja claro: "Ciudad de Frías".
Este lugar, capital del valle de Tobalina, recibió el título de ciudad allá por 1435, gracias a Juan II de Castilla. Hoy, apenas unas 300 personas viven en sus callejuelas, que casi siempre están muy tranquilas.
Un castillo imponente y casas sobre el vacío
El Castillo de los Duques de Frías (también conocido como de Velasco) es el gran protagonista. Esta fortaleza del siglo XII se levanta aprovechando el cerro de La Muela y tuvo un papel defensivo clave en la Edad Media.
Esta construcción creció en siglos posteriores. Se completó con una muralla que rodeaba toda la villa en lo alto. Otra muralla más baja protegía las casas. Todavía se aprecian restos de sus tres accesos: la Puerta de La Cadena, la de Medina y la del Postigo.
Frías ofrece más atractivos, como sus famosas casas colgadas. Miran directamente al cortado de La Muela. La arquitectura de estas viviendas se adaptó al terreno para usar el poco espacio disponible en la parte alta del pueblo.
Muy cerca está la iglesia de San Vicente Mártir. Es una visita interesante en este pueblo de España, aunque su espectacular portada románica está hoy en un museo de Nueva York. Dentro, el templo guarda varias capillas de estilo gótico y renacentista y tres retablos. Destaca uno del pintor Juan de Borgoña, del siglo XVI.
El puente sobre el Ebro y maravillas cercanas
Bajo la colina espera el puente medieval de Frías, una de las joyas de la provincia de Burgos. Se construyó en el siglo XII sobre el río Ebro y tiene seis arcos de medio punto. Es un ejemplo impresionante de la habilidad de los constructores de la Edad Media en Europa.
Para completar la visita, muy cerca está Tobera, un pequeño pueblo con un paisaje natural increíble. Allí brilla la Ermita de Santa María de la Hoz, un santuario del siglo XII en medio de un desfiladero. También impresiona el Monumento Natural de Ojo Guareña, el complejo kárstico más grande de España y uno de los diez mayores del mundo, con más de 100 km de galerías.
El otoño es una época bella para explorar Las Merindades. Cerca de Frías espera el Parque Natural de los Montes Obarenes. A solo una hora de coche, el hayedo de Monte Santiago regala colores intensos y el premio final: el Salto del Nervión, la cascada más alta de España.