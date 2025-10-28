Los 11 datos sobre el Tren de Cercanías del Este que tendrás que saber para poder usarlo

El Tramo III —cuyos pliegos provisorios ya están disponibles— contempla una longitud de 5,8 kilómetros y una inversión estimada en $28.500 millones, con plazo de 20 meses.

Qué se sabe del Tren de Cercanías del Este: dónde, cuándo y cómo será el recorrido

El llamado a licitación del Tren de Cercanías del Este fue oficializado este martes. Los pliegos ya están publicados y la apertura de sobres tiene fecha para el 26 de noviembre. El proyecto será ejecutado por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

11 datos útiles del Tren de Cercanías del Este

La obra contempla 33 kilómetros de vías nuevas Va de la estación Libertador San Martín, de Junín, hasta la estación General Gutiérrez, de Maipú, donde se conecta con el Metrotranvía Serán 8 estaciones: Libertador San Martín, Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito y General Gutiérrez El recorrido completo dura 60 minutos El tren va a una velocidad de 90 kilómetros por hora Tiene capacidad para 500 pasajeros Se modernizarán 27 pasos a nivel Solución de transporte para 350.000 habitantes del Este Generará 150 empleos directos y 300 indirectos Apertura de sobres: 26 de noviembre de 2025 Plazo de ejecución: 12 meses

estacion tren de cercanias del este junin El recorrido desde la estación Libertador San Martín del Tren de Cercanías del Este hasta la estación Gutiérrez se podrá realizar en una hora.

Las 8 estaciones del Tren de Cercanías del Este

Libertador San Martín: en Junín

Palmira

Barcala

Fray Luis Beltrán

Rodeo del Medio

General Ortega

Coquimbito

General Gutiérrez: conexión con el Metrotranvía en Maipú estaciones tren de cercanias del este

La obra del Tren de Cercanías del Este que une Junín, San Martín y Maipú comenzará una vez que culmine el proceso de licitación. A partir de entonces, y la firma del contrato con quien resulte adjudicatario, comienzan a correr los 12 meses de plazo para su inauguración.