Los 11 datos sobre el Tren de Cercanías del Este que tendrás que saber para poder usarlo

El Tren de Cercanías del Este se puso en marcha con la publicación del llamado a licitación para la obra que unirá los municipios Junín, San Martín y Maipú.
Se trata de una obra de 130 millones de dólares que se realizará con dinero del Fondo de Resarcimiento por la Promoción Industrial.
El anuncio de la apertura de la licitación se hizo junto con el de la adjudicación del segundo tramo de la Doble Vía del Este. Del mismo participaron el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui.
El Tramo III —cuyos pliegos provisorios ya están disponibles— contempla una longitud de 5,8 kilómetros y una inversión estimada en $28.500 millones, con plazo de 20 meses.
Qué se sabe del Tren de Cercanías del Este: dónde, cuándo y cómo será el recorrido
El llamado a licitación del Tren de Cercanías del Este fue oficializado este martes. Los pliegos ya están publicados y la apertura de sobres tiene fecha para el 26 de noviembre. El proyecto será ejecutado por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.
11 datos útiles del Tren de Cercanías del Este
- La obra contempla 33 kilómetros de vías nuevas
- Va de la estación Libertador San Martín, de Junín, hasta la estación General Gutiérrez, de Maipú, donde se conecta con el Metrotranvía
- Serán 8 estaciones: Libertador San Martín, Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito y General Gutiérrez
- El recorrido completo dura 60 minutos
- El tren va a una velocidad de 90 kilómetros por hora
- Tiene capacidad para 500 pasajeros
- Se modernizarán 27 pasos a nivel
- Solución de transporte para 350.000 habitantes del Este
- Generará 150 empleos directos y 300 indirectos
- Apertura de sobres: 26 de noviembre de 2025
- Plazo de ejecución: 12 meses
Las 8 estaciones del Tren de Cercanías del Este
- Libertador San Martín: en Junín
- Palmira
- Barcala
- Fray Luis Beltrán
- Rodeo del Medio
- General Ortega
- Coquimbito
- General Gutiérrez: conexión con el Metrotranvía en Maipú
La obra del Tren de Cercanías del Este que une Junín, San Martín y Maipú comenzará una vez que culmine el proceso de licitación. A partir de entonces, y la firma del contrato con quien resulte adjudicatario, comienzan a correr los 12 meses de plazo para su inauguración.