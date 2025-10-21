Es oficial: el tren deja de llegar a un punto clave de Buenos Aires

Esto no es algo nuevo para este recorrido. Los problemas vienen de antes. En marzo de 2023, el servicio ya tuvo una suspensión. Aquella vez fue después de un descarrilamiento que ocurrió cerca de Olavarría, lo que encendió las alarmas sobre la infraestructura del tren.

estacion tren Desde Trenes Argentinos aseguraron que la decisión se tomó para resguardar la seguridad de los pasajeros.

Un golpe adicional para la conexión ocurrió en julio del año pasado. En esa fecha se clausuró la estación Bahía Blanca Sud. Ese edificio, declarado monumento histórico nacional, permanece desde entonces con custodia policial, sin recibir pasajeros.

Esta situación también implica el cierre de puestos de trabajo. La suspensión no afecta únicamente a los pasajeros que viajaban entre Buenos Aires y el sur de la provincia. Al menos 17 trabajadores que cumplían funciones en este trayecto pierden sus empleos.

Alternativas para viajar a Bahía Blanca

La terminal de ómnibus de Bahía Blanca es moderna y recibe servicios diarios desde múltiples puntos, incluyendo Retiro en Buenos Aires. Empresas como Via Bariloche, Plusmar y Andesmar cubren el trayecto. Los viajes en micro duran entre 8 y 10 horas.

Hay frecuencias disponibles tanto de día como de noche. Los pasajeros pueden elegir diferentes comodidades en los micros, como semicama, cama y cama ejecutivo, según lo que busquen para el viaje. La falta del tren obliga a mirar estas opciones.

bahia blanca tren El tren ya no llegará a Bahía Blanca.

Para quienes prefieren un vehículo personal, la distancia desde la Ciudad de Buenos Aires es de unos 630 kilómetros. El viaje en auto toma aproximadamente 7 u 8 horas. La ruta más directa es tomar la Autopista Riccheri, luego la Autopista Ezeiza–Cañuelas y finalmente la Ruta Nacional 3 (RN3) hasta destino.

Esta ruta (la RN3) está asfaltada y tiene buen mantenimiento. Los conductores encuentran varias estaciones de servicio y paradores en el camino. Pasa por ciudades como Azul y Coronel Dorrego antes de llegar a Bahía Blanca, siendo la alternativa principal sin el tren.