Es oficial: el tren deja de llegar a un punto clave de Buenos Aires

Una noticia golpea a los usuarios de servicios de larga distancia. El Gobierno Nacional confirmó la suspensión por tiempo indeterminado de un importante tren. Se trata del servicio que conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ciudad de Bahía Blanca, una ruta vital para la provincia.
Trenes Argentinos operaba este servicio. La decisión deja a miles de personas sin una de las opciones más accesibles para viajar. Este ramal era fundamental para muchísimos habitantes de la Provincia de Buenos Aires que necesitaban moverse entre dos de las ciudades más grandes del territorio.
¿Por qué no funciona más el tren?
La medida actual se apoya en la emergencia ferroviaria nacional, vigente desde junio de 2024. Las autoridades mencionaron la necesidad de preservar la seguridad de los pasajeros. El estado de las vías del ramal presenta limitaciones técnicas que impiden hacer el recorrido de forma segura.
Esto no es algo nuevo para este recorrido. Los problemas vienen de antes. En marzo de 2023, el servicio ya tuvo una suspensión. Aquella vez fue después de un descarrilamiento que ocurrió cerca de Olavarría, lo que encendió las alarmas sobre la infraestructura del tren.
Un golpe adicional para la conexión ocurrió en julio del año pasado. En esa fecha se clausuró la estación Bahía Blanca Sud. Ese edificio, declarado monumento histórico nacional, permanece desde entonces con custodia policial, sin recibir pasajeros.
Esta situación también implica el cierre de puestos de trabajo. La suspensión no afecta únicamente a los pasajeros que viajaban entre Buenos Aires y el sur de la provincia. Al menos 17 trabajadores que cumplían funciones en este trayecto pierden sus empleos.
Alternativas para viajar a Bahía Blanca
La terminal de ómnibus de Bahía Blanca es moderna y recibe servicios diarios desde múltiples puntos, incluyendo Retiro en Buenos Aires. Empresas como Via Bariloche, Plusmar y Andesmar cubren el trayecto. Los viajes en micro duran entre 8 y 10 horas.
Hay frecuencias disponibles tanto de día como de noche. Los pasajeros pueden elegir diferentes comodidades en los micros, como semicama, cama y cama ejecutivo, según lo que busquen para el viaje. La falta del tren obliga a mirar estas opciones.
Para quienes prefieren un vehículo personal, la distancia desde la Ciudad de Buenos Aires es de unos 630 kilómetros. El viaje en auto toma aproximadamente 7 u 8 horas. La ruta más directa es tomar la Autopista Riccheri, luego la Autopista Ezeiza–Cañuelas y finalmente la Ruta Nacional 3 (RN3) hasta destino.
Esta ruta (la RN3) está asfaltada y tiene buen mantenimiento. Los conductores encuentran varias estaciones de servicio y paradores en el camino. Pasa por ciudades como Azul y Coronel Dorrego antes de llegar a Bahía Blanca, siendo la alternativa principal sin el tren.