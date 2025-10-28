La región de América del Sur continúa avanzando hacia una movilidad más moderna y sostenible. En varios países de la región, los trenes están recuperando protagonismo como medio de transporte eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente.
En este sentido de renovación ferroviaria, una nación de América del Sur ha apostado por la innovación. Recientemente recibió una nueva flota de trenes de fabricación china destinada a mejorar la experiencia de viaje y reforzar la conectividad del país.
Nuevos trenes chinos llegan a un país de América del Sur: de última generación con pantallas y cámaras
Las unidades llegaron a Chile en septiembre desde China. Estos nuevos cinco nuevos trenes reforzarán el servicio Limache-Puerto, en la región de Valparaíso. Las pruebas técnicas ya comenzaron y su entrada en operación se proyecta para el primer trimestre de 2026.
Estos trenes fortalecerá la red ferroviaria de este país de América del Sur ofreciendo una alternativa sostenible frente al transporte por carretera. La llegada de esta nueva generación de ferrocarriles representa un paso firme hacia el progreso, la sustentabilidad y la mejora de la calidad de vida de los chilenos.
Cómo son estos trenes que recibió el país de América del Sur
Fabricados por la empresa CRRC, estos trenes destacan por su combinación de tecnología, comodidad y seguridad. Entre sus principales características se encuentran:
- Los nuevos trenes SFE 400 cuentan con tres coches y una longitud total de 77 metros, con capacidad para 660 pasajeros.
- Pantallas informativas que muestran en tiempo real el recorrido, las próximas paradas y posibles combinaciones, facilitando la orientación de los pasajeros.
- Cámaras de seguridad distribuidas a lo largo de los vagones, que aumentan la sensación de seguridad tanto para los usuarios como para el personal ferroviario.
- Diseño accesible, con espacios amplios, asientos ergonómicos, puertas anchas y zonas adaptadas para personas con movilidad reducida.
- Sistema de climatización inteligente, que mantiene una temperatura agradable durante todo el trayecto realizado en esta región de América del Sur.
- Eficiencia energética, gracias a un sistema de tracción eléctrica moderna estos trenes provenientes de China reduce el consumo, el ruido y las vibraciones.