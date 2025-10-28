En este sentido de renovación ferroviaria, una nación de América del Sur ha apostado por la innovación. Recientemente recibió una nueva flota de trenes de fabricación china destinada a mejorar la experiencia de viaje y reforzar la conectividad del país.

Trenes Chile

Nuevos trenes chinos llegan a un país de América del Sur: de última generación con pantallas y cámaras

Las unidades llegaron a Chile en septiembre desde China. Estos nuevos cinco nuevos trenes reforzarán el servicio Limache-Puerto, en la región de Valparaíso. Las pruebas técnicas ya comenzaron y su entrada en operación se proyecta para el primer trimestre de 2026.