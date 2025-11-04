Escalofriante momento en Europa: el entrenador que murió de un infarto en pleno partido

Sin embargo, minutos después llegó la noticia de la trágica muerte del entrenador, lo que ocasionó la suspensión del partido de manera definitiva y la reacción de los jugadores, como puede verse en el video.

"La Federación Serbia de Fútbol ha recibido con profundo pesar e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radniki 1923, Mladen Zizovic", comienza el comunicado de la mencionada entidad.

"Su prematura partida representa una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística", publicó la Federación de Serbia. El comunicado del club fue algo similar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TotalFootbol/status/1985612567595868621&partner=&hide_thread=false Mladen iovi, the manager of Radniki 1923 in the Serbian league, passed away after suffering a heart attack in the 22nd minute of the away match against Mladost Luani.



Here, the players are being informed of his passing.pic.twitter.com/lKFAtdn8OR — Total Football (@TotalFootbol) November 4, 2025

“Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche", comunicó el FK Radnicki 1923.

Los síntomas comenzaron en el almuerzo

Según han informado los medios serbios, el entrenador fallecido experimentó náuseas y dolores estomacales durante el almuerzo, creyendo que los síntomas se debían al pescado que había consumido ese día. Sin embargo, todo terminó de la peor manera.

Mladen Zizovic tenía tres hijos y se había hecho cargo del equipo serbio hace apenas diez días. Su muerte ha provocado una gran conmoción en la comunidad futbolística.