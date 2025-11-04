Mladen Zizovic, entrenador bosnio del FK Radnicki 1923 de la primera división de Serbia, murió con 45 años tras sufrir un infarto cerca del banco de suplentes en el minuto 22 del partido que enfrentaba a su equipo contra el Mladost. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo sin éxito, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital.
Escalofriante momento en Europa: el entrenador que murió de un infarto en pleno partido
El entrenador se había hecho cargo del equipo hace diez días y tenía tres hijos. Dolor en el mundo del fútbol
Minutos después de lo ocurrido, desde allí llegó la noticia de la muerte del entrenador, y las imágenes de los futbolistas tirados en el suelo hablan por sí mismas.
Luego de que el entrenador Mladen Zizovic fuera trasladado de urgencia al hospital, y en una decisión que generó sorpresa y polémica, el partido siguió desarrollándose con normalidad.
Sin embargo, minutos después llegó la noticia de la trágica muerte del entrenador, lo que ocasionó la suspensión del partido de manera definitiva y la reacción de los jugadores, como puede verse en el video.
"La Federación Serbia de Fútbol ha recibido con profundo pesar e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radniki 1923, Mladen Zizovic", comienza el comunicado de la mencionada entidad.
"Su prematura partida representa una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística", publicó la Federación de Serbia. El comunicado del club fue algo similar.
“Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche", comunicó el FK Radnicki 1923.
Los síntomas comenzaron en el almuerzo
Según han informado los medios serbios, el entrenador fallecido experimentó náuseas y dolores estomacales durante el almuerzo, creyendo que los síntomas se debían al pescado que había consumido ese día. Sin embargo, todo terminó de la peor manera.
Mladen Zizovic tenía tres hijos y se había hecho cargo del equipo serbio hace apenas diez días. Su muerte ha provocado una gran conmoción en la comunidad futbolística.