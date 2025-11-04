El video futbolero que emociona hasta las lágrimas: el DT y una arenga que los chicos no olvidarán jamás

"La 2013 campeona y una charla que lo dice todo. Porque formar no es solo ganar. Es aprender, crecer y sentirse parte de algo más grande. Escuchá… esto es Academia Chacras", indicaron las redes sociales del club acompañando el video.

Embed - La emotiva charla de Agustín Bricco a la 2013 de Academia Chacras

"Esta es una charla distinta, una charla nueva, pero creo que esto era necesario. Lo más importante de hoy, no vamos a hablar de táctica, estrategia, nada más. Sí, es esto, muchachos, es la foto".

"Muchas veces hemos estado tan cerca que creo que la 2013 se merecía una oportunidad y hoy estamos ante ese partido. La semifinal del Cuyanito cuando fuimos a San Luis, penales, la Liga pasada que tuvimos tan cerquita, una fase de grupos de la p... madre y perdimos en el primer mata - mata, el Valesanito del año pasado, una fase de grupo de la p... madre y estuvimos ahí".

"Entonces, muchachos, como les dije, el fútbol nos debía una y estamos ante esa oportunidad. Entonces, lo más importante es esta foto, lo más importante es esto, muchachos. ¿Por qué? Porque siempre tuvo la familia. Siempre. Porque fuimos a San Luis a jugar con Huracán y quién estaba atrás de la tela. La familia. Cuando perdimos con Rafaela en Santa Fe, ¿quién estaba allí atrás? La familia. Cuando perdimos con Godoy Cruz y pensamos que esto se nos iba de las manos, ¿quién estaba ahí?".

"Entonces, muchachos, vamos a intentar a jugar con el corazón en la mano, por el escudo, por ustedes y por la familia. ¿Saben lo que daría yo porque esté mi nene acá? ¿Saben lo que daría el profe porque esté la mamá que está en el cielo hoy esté acá?. Entonces, muchachos, ustedes ya ganaron en la vida. Ustedes ya ganaron. ¿Por qué? Porque entienden todo".

"Entonces, independientemente del resultado y de lo que hoy pase adentro, ustedes ya ganaron, ustedes ya son campeones. Estamos. Entonces, con el corazón en la mano vamos a ganar esos tres puntos y vamos a obtener lo que merecemos, lo que esta categoría se merece. Estamos, muchacho, les deseo los mejores éxitos y vamos a ganar los tres puntos para poder festejar. ¿Se entendió?".