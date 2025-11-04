Los hinchas de Independiente Rivadavia coparán Córdoba: datos útiles para los que viajen

"El Club Sportivo Independiente Rivadavia informa a todos los socios que adquirieron el Pack Finalista —que incluye viaje ida y vuelta, entrada y almuerzo— que, por disposición de la Policía de Córdoba, el almuerzo previsto en el camping ha sido suspendido", indicó la publicación en las redes.

"Por este motivo, la salida de los micros se reprograma para las 4:00 a.m. desde la sede del club, en Avenida Las Tipas, manteniéndose el resto de las condiciones del viaje sin modificaciones", agregó

lepra 1

La Lepra también anunció que las entradas correspondientes serán entregadas al inicio del viaje a la vez que agradeció la comprensión, el compromiso y el aliento de todos los leprosos que acompañan al equipo en esta final histórica.

Embed - Continúa la venta de ENTRADAS para la FINAL de Copa Argentina en el Gargantini

Para los hinchas de la Lepra que no tengan cómo viajar

En sus redes sociales, Independiente Rivadavia generó un espacio para los hinchas que no tengan cómo viajar o los que le sobren lugares en sus vehículos puedan pnonerse en contacto o coordinar entre sí.

La Lepra está ante el partido más importante de su historia y nadie quiere perdérselo.

No voy en tren, voy en avión

Hinchas de Independiente Rivadavia podrán viajar este martes en el mismo vuelo que traslada al plantel rumbo a Córdoba.

Por $800.000 (o $1.000.000 en 3 cuotas) tienen derecho al viaje ida y vuelta más la entrada para la final. La partida será este martes a las 14 y el regreso el jueves a las 10.