Los hinchas de Independiente Rivadavia coparán Córdoba: datos útiles para los que viajen

Unos 7.500 hinchas de Independiente Rivadavia viajarán a Córdoba para presenciar la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors, en el estadio de Instituto.
Por distintos medios, los fanáticos de la Lepra preparan una nueva y masiva invasión a la ciudad en la que en 2023 consiguieron el ansiado ascenso a Primera y hace unos pocos días eliminaron a River en semifinales del certamen más federal del fútbol argentino.
Mientras los hinchas se acercaron al Gargantini para comprar las últimas entrada disponibles, el club del Parque General San Martín emitió un comunicado dirigido a los socios que hayan adquirido el denominado Pack Finalista.
"El Club Sportivo Independiente Rivadavia informa a todos los socios que adquirieron el Pack Finalista —que incluye viaje ida y vuelta, entrada y almuerzo— que, por disposición de la Policía de Córdoba, el almuerzo previsto en el camping ha sido suspendido", indicó la publicación en las redes.
"Por este motivo, la salida de los micros se reprograma para las 4:00 a.m. desde la sede del club, en Avenida Las Tipas, manteniéndose el resto de las condiciones del viaje sin modificaciones", agregó
La Lepra también anunció que las entradas correspondientes serán entregadas al inicio del viaje a la vez que agradeció la comprensión, el compromiso y el aliento de todos los leprosos que acompañan al equipo en esta final histórica.
En sus redes sociales, Independiente Rivadavia generó un espacio para los hinchas que no tengan cómo viajar o los que le sobren lugares en sus vehículos puedan pnonerse en contacto o coordinar entre sí.
La Lepra está ante el partido más importante de su historia y nadie quiere perdérselo.
Hinchas de Independiente Rivadavia podrán viajar este martes en el mismo vuelo que traslada al plantel rumbo a Córdoba.
Por $800.000 (o $1.000.000 en 3 cuotas) tienen derecho al viaje ida y vuelta más la entrada para la final. La partida será este martes a las 14 y el regreso el jueves a las 10.