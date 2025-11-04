Independiente Rivadavia: el equipo de Alfredo Berti para la gran final de Copa Argentina

La baja sensible será la de Iván Villalba, al menos para ir del arranque. El defensor paraguayo continúa con su lesión y no volverá a meterse en la defensa titular. Por eso la línea de cinco seguirá siendo parte del pasado y volverá a repetirse la defensa con Osella, Costa, Studer y Gómez.

Con el resto de la alineación definida, el equipo para jugar contra Argentinos Juniors será el mismo que eliminó a River Plate en semifinales: Ezequiel Centurión en el arco, Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez, Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maxi Amarfil, Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce.