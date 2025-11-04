Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Objetivo gloria

Independiente Rivadavia: el equipo de Alfredo Berti para la gran final de Copa Argentina

Con una baja sensible, el entrenador de Independiente Rivadavia perfila su once para ir por Argentinos Juniors

Por UNO
Alfredo Berti alista su equipo para la gran final de Independiente Rivadavia.

La cuenta regresiva está activada y la manija es total. Independiente Rivadavia solo piensa en el objetivo Copa Argentina, y la mente solo está chipeada para el duelo contra Argentinos Juniors. Alfredo Berti alista su tropa y moldea un tentativo once para el mano a mano con el Bicho de La Paternal.

La baja sensible será la de Iván Villalba, al menos para ir del arranque. El defensor paraguayo continúa con su lesión y no volverá a meterse en la defensa titular. Por eso la línea de cinco seguirá siendo parte del pasado y volverá a repetirse la defensa con Osella, Costa, Studer y Gómez.

Con el resto de la alineación definida, el equipo para jugar contra Argentinos Juniors será el mismo que eliminó a River Plate en semifinales: Ezequiel Centurión en el arco, Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez, Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maxi Amarfil, Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce.

ivan villalba.jpeg

La agenda de Independiente Rivadavia

La Lepra entrena durante esta mañana en el Bautista Gargantini, donde Alfredo Berti terminará de ultimar los detalles para la gran final. Luego, habrá almuerzo y salida rumbo al aeropuerto para viajar 14.30 con destino a la provincia de Córdoba. El plantel llegará y quedará concentrado para el choque de mañana.

A la venta el último remanente de entradas

Desde las 10 de la mañana se habilitó el último saldo de entradas para la gran final de Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. Son un total de 300, todas populares, con un valor de 60 mil pesos cada una. Será para socios y no socios y se consiguen en la boletería del Bautista Gargantini.

