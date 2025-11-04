Godoy Cruz y el vaso medio vacío tras San Martín de San Juan

La inclusión de Barrea tampoco terminó de ser clara: jugó de doble 9 con Auzmendi pero hubiese sido mejor ubicar en su lugar un engache o media punta para que genere fútbol y pueda abastecer a los de arriba. Ahí faltó un jugador, ese que sobró en el poblado ataque.

La demora en los cambios fue otro punto a no dejar pasar por alto: Altamira ya estaba con tanque de reserva luego de un desgaste extenuante y Pol Fernández pudo haber entrado minutos antes para ser ese nexo que escaseó.

Con dos finales por delante, el entrenador deberá tomar nota de lo bueno y lo malo. A destacar, la respuesta de los pibes del club, que dieron la cara en una parada brava. Pulgar arriba para Morán, Altamira, Andino, Valverde y Mendoza, chicos con responsabilidades de grandes.

Asoma Atlético en Tucumán, otra verdadera final. El tiempo se agota y las posibilidades expiran. No hay ya margen de error. A reaccionar porque es ahora o nunca.

¿Cómo quedó Godoy Cruz en tabla anual?

Con su empate ante San Martín de San Juan, Godoy Cruz quedó en 28 unidades, por encima del Verdinegro y Aldosivi, que suman 27. Dos puntos por encima del Tomba están Talleres y Newell's, con 30. Sarmiento y Atlético Tucumán tienen 31.