Recta final

Godoy Cruz y el vaso medio vacío tras San Martín de San Juan

El empate dejó sabor con gusto a poco puertas para adentro en Godoy Cruz. Se vienen dos finales por la permanencia

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Omar Asad y un 4-2-4 que no fue más ofensivo.

Nicolás Ríos / Diario UNO

"Sin dudas que es un vaso medio vacío porque queríamos ganar ante un rival directo". La mirada de Federico Rasmussen es la de Godoy Cruz puertas para adentro luego de dejar escapar en casa la chance de tomar aire en la asfixiante zona de la permanencia. Omar Asad puso el pecho en conferencia pero el planteo tuvo varios errores que quedaron expuestos en cancha.

La apuesta de jugar 4-2-4 no hizo más ofensivo a Godoy Cruz, mirada del propio Omar Asad al margen. El DT bancó el planteo con la premisa de ir a buscarlo pero el equipo jamás tuvo juego en la mitad de cancha. El planteo de tirar pelotazos a espaldas de los defensores para que peinen Auzmendi y Barrea lo hicieron inofensivo y predecible.

Daniel Barrea1.jpg
Barrea no aprovechó su chance.

Ni Poggi ni González fueron usina de juego y por eso la aduana quedó clausurada. De defensa a delantera, pelotazo mediante, pasando por alto una zona clave de la cancha. Un equipo partido que dependió de algún arresto individual de Andino o de Altamira por las bandas, puntas que jamás fueron nutridos desde atrás.

La inclusión de Barrea tampoco terminó de ser clara: jugó de doble 9 con Auzmendi pero hubiese sido mejor ubicar en su lugar un engache o media punta para que genere fútbol y pueda abastecer a los de arriba. Ahí faltó un jugador, ese que sobró en el poblado ataque.

La demora en los cambios fue otro punto a no dejar pasar por alto: Altamira ya estaba con tanque de reserva luego de un desgaste extenuante y Pol Fernández pudo haber entrado minutos antes para ser ese nexo que escaseó.

Con dos finales por delante, el entrenador deberá tomar nota de lo bueno y lo malo. A destacar, la respuesta de los pibes del club, que dieron la cara en una parada brava. Pulgar arriba para Morán, Altamira, Andino, Valverde y Mendoza, chicos con responsabilidades de grandes.

Asoma Atlético en Tucumán, otra verdadera final. El tiempo se agota y las posibilidades expiran. No hay ya margen de error. A reaccionar porque es ahora o nunca.

¿Cómo quedó Godoy Cruz en tabla anual?

Con su empate ante San Martín de San Juan, Godoy Cruz quedó en 28 unidades, por encima del Verdinegro y Aldosivi, que suman 27. Dos puntos por encima del Tomba están Talleres y Newell's, con 30. Sarmiento y Atlético Tucumán tienen 31.

