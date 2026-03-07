Cómo les fue a Los Pumas 7s en la primera jornada del Seven de Vancouver

El seleccionado nacional, ganador de este torneo en sus cuatro últimas ediciones, definirá el pase a semifinales enfrentando a Francia este sábado a las 23.34 y con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

55133420222_76b6fc7806_k Moneta es el tryman histórico de Los Pumas 7s.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora debutaron perdiendo 17 a 15 ante los australianos con tries de Luciano González, Santiago Álvarez y Santino Zangara.