Cómo les fue a Los Pumas 7s en la primera jornada del Seven de Vancouver

Los Pumas 7s cayeron ante Australia y luego lograron un triunfazo ante Fiji en el arranque del Seven de Vancouver, quinta etapa del Circuito Mundial que organiza World Rugby.
El seleccionado nacional, ganador de este torneo en sus cuatro últimas ediciones, definirá el pase a semifinales enfrentando a Francia este sábado a las 23.34 y con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.
Los dirigidos por Santiago Gómez Cora debutaron perdiendo 17 a 15 ante los australianos con tries de Luciano González, Santiago Álvarez y Santino Zangara.
Luego, en una gran actuación, Los Pumas 7s le ganaron a Fiji que hasta ahora es el mejor equipo de la temporada. Fue por 17 a 14 con los tries de Pedro De Haro, Zangara y Lucho González, sumados a una conversión del propio De Haro.
El encuentro ante Francia, que perdió ante Australia y Fiji, definirá si el equipo argentino pasa o no semifinales.
