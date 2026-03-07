Inicio Ovación Fútbol Los Pumas 7s
Rugby internacional

Cómo les fue a Los Pumas 7s en la primera jornada del Seven de Vancouver

Los Pumas 7s cayeron ante Australia y luego lograron un triunfazo ante Fiji en el arranque del Seven de Vancouver.

Zangara hizo dos tries para Argentina.

Los Pumas 7s cayeron ante Australia y luego lograron un triunfazo ante Fiji en el arranque del Seven de Vancouver, quinta etapa del Circuito Mundial que organiza World Rugby.

El seleccionado nacional, ganador de este torneo en sus cuatro últimas ediciones, definirá el pase a semifinales enfrentando a Francia este sábado a las 23.34 y con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

Moneta es el tryman hist&oacute;rico de Los Pumas 7s.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora debutaron perdiendo 17 a 15 ante los australianos con tries de Luciano González, Santiago Álvarez y Santino Zangara.

Luego, en una gran actuación, Los Pumas 7s le ganaron a Fiji que hasta ahora es el mejor equipo de la temporada. Fue por 17 a 14 con los tries de Pedro De Haro, Zangara y Lucho González, sumados a una conversión del propio De Haro.

El encuentro ante Francia, que perdió ante Australia y Fiji, definirá si el equipo argentino pasa o no semifinales.

Las posiciones del SVNS Series 2025/26

  • Fiji 70
  • Nueva Zelanda 66
  • Sudáfrica 62
  • Francia 54
  • Australia 54
  • Argentina 44
  • España 36
  • Gran Bretaña 30

Lo que viene en el SVNS Series 2025/26

Fase regular

  • 7 y 8 de marzo: Seven de Vancouver
  • 14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

  • 17 al 19 de abril: World Championship de Hong Kong
  • 29 al 31 de mayo: World Championship de Valladolid
  • 5 al 7 de junio: World Championship de Bordeaux

