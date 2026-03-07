Se supo qué camiseta usará la Selección argentina en la Finalissima y hay preocupación

La preocupación de los fanáticos pasa pura y exclusivamente por un dato estadístico:

Mundial 1990 : en la recordada final ante Alemania, el equipo de Carlos Bilardo vistió de azul y cayó 1-0 con el polémico penal de Codesal.

: en la recordada final ante Alemania, el equipo de Carlos Bilardo vistió de azul y cayó 1-0 con el polémico penal de Codesal. Brasil 2014 : de a mano de Alejandro Sabella, la Selección volvió a enfrentar a los alemanes con la casaca alternativa y el resultado fue la dolorosa derrota 1-0 en el tiempo suplementario.

Messi-2014 La Selección argentina perdió, en 2014, la final del Mundial ante Alemania.

Por el contrario, las tres estrellas doradas que brillan sobre el escudo (1978, 1986 y 2022) se consiguieron vistiendo la clásica celeste y blanca.

Esta coincidencia alimenta la preocupación de que el nuevo diseño negrono pueda cortar con esta "maldición". En la vereda de enfrente se posan aquellos que se ilusionan con la posibilidad de que la racha se corte de una vez por todas.

camiseta suplente AFA Uno de los posteos referidos a las finales perdidas por la Selección argentina.

"No otra vez", "Gana España 4-1", "Ya perdimos, sumado a que la nueva no tiene aura de victoria", "Argentina perdió 2 finales del mundo usando la suplente. Con eso digo todo", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

¿Por qué se estrena en la Finalissima?

La razón detrás de este cambio es puramente comercial y de marketing. La marca que viste a la Selección busca aprovechar la vidriera global que significa un duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal para lanzar al mercado la indumentaria que se usará en el Mundial 2026.

El modelo presenta un diseño innovador con detalles en celeste y blanco en los laterales y los puños, rompiendo con el azul tradicional de décadas pasadas. Desde el cuerpo técnico de Scaloni, sin embargo, intentan restarle importancia a las cábalas: el objetivo es que el equipo llegue con rodaje y rompa la racha negativa de la indumentaria alternativa antes de la cita mundialista.

Lionel Messi camiseta AFA alternativa Lionel Messi con la camiseta que la Selección argentina estrenará en la Finalissima.

La sede, el gran dilema

Aunque originalmente el partido estaba pactado para el 27 de marzo en Doha, la escalada de tensión en la región obligó a buscar alternativas. Si bien Qatar ha hecho esfuerzos por mantener el evento, todo indica que la sede se trasladaría al Viejo Continente.

Ciudades como Madrid (Santiago Bernabéu) y Londres (Wembley) aparecen como las opciones que pican en punta para albergar la final. Se espera que en los próximos días se emita el comunicado oficial que confirme dónde se verán las caras los dos mejores equipos de la actualidad.