Inicio Sociedad Loro
Aves

El loro que tenía más de 200 palabras en su vocabulario: cantó el "Feliz cumpleaños" en una charla

Se llamaba Einstein y era un loro gris africano que sorprendió al mundo por su increíble capacidad para imitar sonidos y palabras humanas

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El loro que tenía más de 200 palabras en su vocabulario: cantó el Feliz cumpleaños en una charla
El loro que tenía más de 200 palabras en su vocabulario: cantó el "Feliz cumpleaños" en una charla

Durante más de tres décadas, un loro del zoológico de Knoxville se convirtió en una celebridad por su inteligencia y su sorprendente repertorio de palabras. Su habilidad para hablar y cantar lo hizo famoso entre visitantes y cuidadores.

Un loro que parecía entender el lenguaje humano y hablaba más de 200 palabras

En el mundo animal existen casos sorprendentes de inteligencia, pero pocos tan llamativos como el de Einstein el loro gris africano. Esta ave se volvió famosa por su capacidad para pronunciar palabras, imitar sonidos y participar en presentaciones frente al público.

loro Einstein
Einstein era considerado "una leyenda" por el zool&oacute;gico Knoxville.

Einstein era considerado "una leyenda" por el zoológico Knoxville.

Durante años fue una de las principales atracciones del Zoo Knoxville, ubicado en la ciudad de Knoxville, en Tennessee, Estados Unidos. Los cuidadores del zoológico aseguraban que el ave tenía un vocabulario de más de 200 palabras, además de la habilidad de reproducir sonidos cotidianos con gran precisión.

Incluso participó en un evento TED en 2006 donde cantó el "Feliz cumpleaños" y llegó a cantar delante del exvicepresidente Al Gore. Este tipo de actuaciones se volvieron habituales, ya que el loro también podía imitar sonidos como estornudos, risas, silbidos e incluso el ladrido de un perro.

El protagonista de esta historia pertenecía a la especie Loro gris africano, considerada una de las aves más inteligentes del planeta. Estos poseen una gran capacidad de aprendizaje y memoria, lo que les permite reconocer palabras, sonidos y asociarlos con situaciones concretas. Por esa razón, muchas veces se los compara con la inteligencia de un niño pequeño en ciertos aspectos del aprendizaje.

loro Einstein (1)
Einstein logr&oacute; incorporar alrededor de 200 palabras y se convirti&oacute; en uno de los animales m&aacute;s famosos del zool&oacute;gico.

Einstein logró incorporar alrededor de 200 palabras y se convirtió en uno de los animales más famosos del zoológico.

Más de tres décadas de vida en el zoológico

Einstein el loro gris africano vivió durante más de 30 años en el Zoo Knoxville, donde participaba regularmente en demostraciones educativas destinadas a enseñar a los visitantes sobre el comportamiento de las aves.

Con el tiempo, su personalidad y sus habilidades lo convirtieron en una auténtica celebridad del zoológico. Muchas personas acudían especialmente para verlo “hablar” o escuchar los sonidos que imitaba.

Sin embargo, Einstein murío el 1 de marzo de este año.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar