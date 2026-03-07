El loro que tenía más de 200 palabras en su vocabulario: cantó el "Feliz cumpleaños" en una charla

Incluso participó en un evento TED en 2006 donde cantó el "Feliz cumpleaños" y llegó a cantar delante del exvicepresidente Al Gore. Este tipo de actuaciones se volvieron habituales, ya que el loro también podía imitar sonidos como estornudos, risas, silbidos e incluso el ladrido de un perro.

El protagonista de esta historia pertenecía a la especie Loro gris africano, considerada una de las aves más inteligentes del planeta. Estos poseen una gran capacidad de aprendizaje y memoria, lo que les permite reconocer palabras, sonidos y asociarlos con situaciones concretas. Por esa razón, muchas veces se los compara con la inteligencia de un niño pequeño en ciertos aspectos del aprendizaje.

loro Einstein (1) Einstein logró incorporar alrededor de 200 palabras y se convirtió en uno de los animales más famosos del zoológico.

Más de tres décadas de vida en el zoológico

Einstein el loro gris africano vivió durante más de 30 años en el Zoo Knoxville, donde participaba regularmente en demostraciones educativas destinadas a enseñar a los visitantes sobre el comportamiento de las aves.

Con el tiempo, su personalidad y sus habilidades lo convirtieron en una auténtica celebridad del zoológico. Muchas personas acudían especialmente para verlo “hablar” o escuchar los sonidos que imitaba.

Sin embargo, Einstein murío el 1 de marzo de este año.