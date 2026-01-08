A primera vista, el casuario puede parecer un animal peligroso y amenazante. Con su enorme tamaño, garras afiladas y un casco óseo en la cabeza, es considerado por muchos expertos como una de las aves más temidas del planeta. Pero, detrás de su apariencia intimidante, se esconde un papel fundamental en la naturaleza.

El ave más temida y peligrosa de la historia del mundo es clave para mantener la vida en la naturaleza

ave casuario (1) El casuario es el ave más peligrosa del mundo, pero también un gran aliado de la naturaleza.

El casuario habita principalmente en Australia, Nueva Guinea y algunas islas cercanas. Puede superar los 1,80 metros de altura y alcanzar velocidades de hasta 50 km/h. Su poderosa garra, capaz de infligir heridas serias, alimentó su reputación de “ave peligrosa”. Pero, en realidad, el casuario rara vez ataca sin motivo. La mayoría de los incidentes ocurren cuando se siente acorralado, por proteger a sus crías o es alimentado incorrectamente por humanos. Más que agresivo, es un ave tímida y solitaria, que prefiere evitar el contacto.