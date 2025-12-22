El agujero de la naturaleza más profundo del mundo: más de 2.000 metros de profundidad

La entrada de esta cueva, en el macizo de Arabika, no anticipa lo que sigue. Basta un paso para que el mundo cambie. La luz desaparece rápido, el aire se vuelve húmedo y el descenso comienza a sentirse más como una caída que como una caminata. Dentro de Veryovkina no hay grandes salas turísticas ni senderos amables. Hay pozos interminables, ríos subterráneos helados, cascadas que se pierden en la oscuridad y un frío constante que cala más en la mente que en el cuerpo.

Agujero (1)

Como es explorar esta cueva única del mundo

Explorar esta maravilla subterránea, una de las más profundas del mundo, exige semanas de esfuerzo constante bajo tierra. Los espeleólogos instalan campamentos a distintas profundidades, duermen en hamacas suspendidas sobre el vacío y avanzan metro a metro, conscientes de que cualquier error puede ser irreversible. Aquí no hay velocidad ni espectáculo, solo concentración, paciencia y un respeto absoluto por la naturaleza. El récord no es una meta deportiva; es una consecuencia natural de la dedicación y del conocimiento acumulado.

En 2018, una expedición alcanzó el punto más profundo conocido, donde un sifón completamente inundado marca el límite actual de la exploración humana. Más allá, la cueva continúa su interminable descenso, recordándonos que, en la naturaleza del mundo, existen misterios que el cuerpo humano aún no puede acompañar.