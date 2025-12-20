Dos países de América Latina se meten en el top 20 de las economías más grandes del mundo

Esto no es un logro circunstancial ni una foto aislada, sino el resultado de décadas de desarrollo desigual, pero sostenido, en mercados enormes, diversos y profundamente conectados con la economía global. Mientras Estados Unidos y China marcan el pulso del comercio internacional, estos dos países de América Latina funcionan como los grandes motores económicos del sur y del centro del continente americano.

Economía América Latina

Como es que estos dos países de América Latina lo lograron

Brasil se apoya en su escala. Es la economía más grande de América Latina, con un mercado interno de más de 200 millones de personas, una potente industria agroexportadora y un rol clave en la producción de alimentos, energía y minerales.

México, en cambio, construyó su fortaleza desde la integración, su cercanía geográfica y comercial con Estados Unidos lo convirtió en una pieza central de las cadenas industriales de América del Norte, especialmente en sectores como la automotriz, la electrónica y la manufactura avanzada.

Ambos países muestran modelos distintos, pero complementarios. Uno mira hacia adentro y al Atlántico Sur, el otro, hacia el norte y el Pacífico. Los dos países de América Latina comparten un peso económico que los coloca en la misma mesa donde se discuten las grandes decisiones globales.