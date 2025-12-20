Durante décadas, el mapa económico del mundo pareció escrito con tinta permanente, las mismas potencias en la cima, los mismos nombres dominando los rankings. América Latina, muchas veces relegada al margen del relato global, parecía condenada a mirar desde afuera.
Dos países de América Latina se meten en el top 20 de las economías más grandes del mundo
En un escenario dominado por Estados Unidos, China y Europa, la región no solo sigue en juego, dos países de América Latina lograron consolidarse entre las 20 economías más grandes del mundo, desafiando viejos prejuicios y reescribiendo el mapa del poder económico.
Según Bloomberg, se trata de Brasil y México, las únicas naciones de América Latina que integran de forma estable el top 20 del mundo medido por Producto Bruto Interno (PBI). Su tamaño les permite atraer inversiones, sostener industrias propias, influir en cadenas de valor internacionales y amortiguar crisis que en países más pequeños resultan devastadoras.
Esto no es un logro circunstancial ni una foto aislada, sino el resultado de décadas de desarrollo desigual, pero sostenido, en mercados enormes, diversos y profundamente conectados con la economía global. Mientras Estados Unidos y China marcan el pulso del comercio internacional, estos dos países de América Latina funcionan como los grandes motores económicos del sur y del centro del continente americano.
Como es que estos dos países de América Latina lo lograron
Brasil se apoya en su escala. Es la economía más grande de América Latina, con un mercado interno de más de 200 millones de personas, una potente industria agroexportadora y un rol clave en la producción de alimentos, energía y minerales.
México, en cambio, construyó su fortaleza desde la integración, su cercanía geográfica y comercial con Estados Unidos lo convirtió en una pieza central de las cadenas industriales de América del Norte, especialmente en sectores como la automotriz, la electrónica y la manufactura avanzada.
Ambos países muestran modelos distintos, pero complementarios. Uno mira hacia adentro y al Atlántico Sur, el otro, hacia el norte y el Pacífico. Los dos países de América Latina comparten un peso económico que los coloca en la misma mesa donde se discuten las grandes decisiones globales.