El edificio de América Latina que define buena parte del comercio mundial

Inaugurado en 1914, el mismo año en que se abrió oficialmente el canal, este edificio histórico funciona como el centro desde donde se coordina la operación de una de las infraestructuras estratégicas más importantes del planeta.

Su arquitectura monumental, única en América Latina, de estilo neoclásico tropical, fue diseñada para transmitir solidez, permanencia y autoridad, conceptos fundamentales para una obra que cambiaría para siempre las rutas comerciales entre los océanos Pacífico y Atlántico.

En el interior del edificio se gestionan decisiones clave relacionadas con el tránsito de miles de barcos cada año, las tarifas, los sistemas de esclusas y los protocolos que garantizan el funcionamiento ininterrumpido del canal.

Además, el edificio es reconocido por su impresionante conjunto de murales del artista William B. Van Ingen, que narran la epopeya humana y técnica detrás de la construcción del canal. Estos murales, considerados patrimonio cultural, convierten al edificio en un espacio donde historia, ingeniería y poder logístico convergen.