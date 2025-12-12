El edificio donde se decide el precio del petróleo: por años estuvo en la mira de asaltantes

Viena ofrece para la OPEP un entorno neutral, estable y estratégico, una ciudad con tradición diplomática, sede de organismos internacionales y puente entre Europa, Medio Oriente y Eurasia. Cada cumbre celebrada allí es seguida de cerca por gobiernos, inversores y analistas energéticos que saben que una frase o una cifra anunciada desde este edificio puede influir en las economías de todos los continentes.

OPEC

¿Por qué estuvo en la mira de asaltantes?

En 1975, un comando armado irrumpió en sus pasillos blancos y silenciosos del edificio, tomó ministros como rehenes y dejó claro que aquí no solo se discuten números, se disputa poder.

Desde entonces, el edificio quedó marcado, observado, protegido. Las cámaras no apuntan solo a las puertas, sino a una historia que aún respira entre los ascensores y las salas de reunión. Afuera, la ciudad sigue su rutina perfecta, adentro, el petróleo y la tensión muchas veces se mezclan.

Cada reunión altera el pulso del mercado global. Por eso este lugar, silencioso y diplomático, tiene un peso que excede sus paredes: allí se define parte del precio del planeta.