Terrible: una bebé recién nacida murió al caer de un edificio y su madre quedó detenida

Las pruebas recolectadas en la zona de la tragedia, obligaron a la policía ejecutar una orden de aprehensión contra la madre de la bebé recién nacida, Zahira Byjaouane, de 43 años, quien quedó con prisión preventiva al ser considerada principal sospechosa del crimen.

Una de las autoridades a cargo de la investigación, una inspectora policial, aseguró que la principal hipótesis es que el incidente ocurrió en un contexto de violencia doméstica. Luego del traslado de la niña al hospital, la zona del edificio fue acordonada durante varias horas para la realización de los peritajes correspondientes a cargo de la Policía Científica.

En ese sentido, el área permaneció custodiada por las autoridades mientras el tránsito se vio afectado durante varias horas por los trabajos periciales a cargo de personal especializado.

Londres beba edificio Conocida la muerte de la bebé recién nacida, los vecinos del barrio de Westminster dejaron flores y peluches en su homenaje.

A su vez, los investigadores solicitaron a cualquier testigo o persona con información relevante que se comunique con la línea 101 para aportar datos que permitan reconstruir los minutos previos al trágico incidente en que la bebé murió.

La noticia generó una profunda conmoción entre los residentes del barrio Westminster, quienes se acercaron a la calle donde ocurrió el lamentable suceso para expresar su dolor. Durante la noche del sábado, la vereda frente al edificio Peabody se llenó de flores, rosas, tulipanes y juguetes de peluche que los vecinos depositaron a modo de homenaje a la víctima.

Por estas horas la madre de la niña permanece detenida, mientras que la justicia busca determinar si la caída fue provocada de manera intencional, lo que confirmaría la carátula de "homicidio agravado". La mujer deberá comparecer este miércoles ante el Tribunal Penal Central, conocido como Old Bailey, en Londres.

Ante la tragedia ocurrida en Westminster, desde el Servicio de Ambulancias de Londres recomendaron a la población a utilizar siempre los números de emergencia ante este tipo de emergencias, remarcando la gravedad de lo sucedido en un sector habitualmente tranquilo de la ciudad de Londres.