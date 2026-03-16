Una profunda conmoción provocó entre los vecinos, la muerte de una bebé recién nacida que cayó desde la altura de un edificio del barrio de Westminster, en Londres y la Policía se encuentra en plena investigación por homicidio del trágico episodio ocurrido durante la mañana del sábado, aunque la madre fue detenida.
Terrible: una bebé recién nacida murió al caer de un edificio y su madre quedó detenida
Los residentes de un vecindario de Londres se muestran conmocionados por la muerte de una bebé recién nacida que cayó desde un edificio y su madre fue detenida por la policía
Según los informes oficiales, la recién nacida de tan solo 18 días de vida cayó desde una “altura considerable” de un departamento del edificio situado sobre la calle Horseferry Road, impactando gravemente contra el pavimento, lo que generó un despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad y servicios médicos en medio de la conmoción de los vecinos del edificio.
Los agentes se presentaron en el lugar del incidente alrededor de las 7.30, tras recibir reportes la alerta a través del teléfono de emergencias sobre la caída de la menor. Más allá de inmediata atención médica que le brindaron, la pequeña murió pocas horas después en un hospital debido a las graves lesiones sufridas.
Las pruebas recolectadas en la zona de la tragedia, obligaron a la policía ejecutar una orden de aprehensión contra la madre de la bebé recién nacida, Zahira Byjaouane, de 43 años, quien quedó con prisión preventiva al ser considerada principal sospechosa del crimen.
Una de las autoridades a cargo de la investigación, una inspectora policial, aseguró que la principal hipótesis es que el incidente ocurrió en un contexto de violencia doméstica. Luego del traslado de la niña al hospital, la zona del edificio fue acordonada durante varias horas para la realización de los peritajes correspondientes a cargo de la Policía Científica.
En ese sentido, el área permaneció custodiada por las autoridades mientras el tránsito se vio afectado durante varias horas por los trabajos periciales a cargo de personal especializado.
A su vez, los investigadores solicitaron a cualquier testigo o persona con información relevante que se comunique con la línea 101 para aportar datos que permitan reconstruir los minutos previos al trágico incidente en que la bebé murió.
La noticia generó una profunda conmoción entre los residentes del barrio Westminster, quienes se acercaron a la calle donde ocurrió el lamentable suceso para expresar su dolor. Durante la noche del sábado, la vereda frente al edificio Peabody se llenó de flores, rosas, tulipanes y juguetes de peluche que los vecinos depositaron a modo de homenaje a la víctima.
Por estas horas la madre de la niña permanece detenida, mientras que la justicia busca determinar si la caída fue provocada de manera intencional, lo que confirmaría la carátula de "homicidio agravado". La mujer deberá comparecer este miércoles ante el Tribunal Penal Central, conocido como Old Bailey, en Londres.
Ante la tragedia ocurrida en Westminster, desde el Servicio de Ambulancias de Londres recomendaron a la población a utilizar siempre los números de emergencia ante este tipo de emergencias, remarcando la gravedad de lo sucedido en un sector habitualmente tranquilo de la ciudad de Londres.